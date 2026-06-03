عکس: نامزدهای آمریکایی در مسیر راهیابی به انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶
همزمان با برگزاری انتخابات مقدماتی در ۶ ایالت آمریکا، رأیدهندگان در کالیفرنیا، آیووا، مونتانا، نیوجرسی، نیومکزیکو و داکوتای جنوبی روز سهشنبه آرای خود را به صندوق انداختند تا نامزدهای حاضر در انتخابات عمومی میاندورهای ۲۰۲۶ در ماه نوامبر مشخص شوند.
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