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کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۴
بازدید: ۲۸۷۴

عکس: نامزدهای آمریکایی در مسیر راهیابی به انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶

هم‌زمان با برگزاری انتخابات مقدماتی در ۶ ایالت آمریکا، رأی‌دهندگان در کالیفرنیا، آیووا، مونتانا، نیوجرسی، نیومکزیکو و داکوتای جنوبی روز سه‌شنبه آرای خود را به صندوق انداختند تا نامزدهای حاضر در انتخابات عمومی میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ در ماه نوامبر مشخص شوند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا آمریکا انتخابات
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.