عکس: نامزدهای آمریکایی در مسیر راهیابی به انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶

هم‌زمان با برگزاری انتخابات مقدماتی در ۶ ایالت آمریکا، رأی‌دهندگان در کالیفرنیا، آیووا، مونتانا، نیوجرسی، نیومکزیکو و داکوتای جنوبی روز سه‌شنبه آرای خود را به صندوق انداختند تا نامزدهای حاضر در انتخابات عمومی میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ در ماه نوامبر مشخص شوند.