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بیانیه جدید سپاه درباره عملیات علیه ناوگان پنجم آمریکا

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۳
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بیانیه جدید سپاه درباره عملیات علیه ناوگان پنجم آمریکا

به گزارش تابناک؛ در متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: 

" بسم الله القاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

در اواخر شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید.

در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشک های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

دشمن آمریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه های هوایی خود قرار داد در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

پیش از این اخطار داده بودیم که در صورت تجاوز پاسخ متفاوت و سنگین تر خواهد بود و همینطور اقدام کردیم. این پاسخ ها باید عبرت شده باشد.

 تکرار می کنیم برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش متجاوز آمریکا خواهد داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم "

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
7
پاسخ
احسنت بر پاسداران با غیرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
6
پاسخ
چرا ناوهاشون را نمیزنید که مثل بمب صدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
6
پاسخ
خدا نگهدارتان.
این درست است. برای هر شلیک آمریکا حداقل باید دو برابر سیلی بخورد.
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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