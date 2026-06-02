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آیت‌الله جوادی آملی: پیروزی نظام اسلامی قطعی است

آیت‌الله جوادی آملی گفت: با توکل بر خداوند متعال، حفظ وحدت و انجام وظایف، پیروزی نظام اسلامی قطعی است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد
کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۱
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آیت‌الله جوادی آملی: پیروزی نظام اسلامی قطعی است

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در دیدار با حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی، ضمن ابلاغ سلام‌ها و تحیات دکتر مسعود پزشکیان، گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد دولت در مدیریت اجرایی کشور طی دوران جنگ تحمیلی اخیر و دوره پس از آن ارائه کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این دیدار با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های گذشته، اظهار داشت: دولت با اتکا به ظرفیت‌های ملی، انسجام مدیریتی و همراهی مردم، تلاش کرد ضمن مدیریت پیامدهای ناشی از شرایط جنگی، روند ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی جامعه را بدون وقفه استمرار بخشد.

حاجی میرزایی با بیان اینکه حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در این دوره بوده است، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، تأمین و توزیع پایدار کالاهای اساسی، حفظ تعادل بازار، پایداری زنجیره تأمین و استمرار خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف کشور با کمترین اختلال ممکن دنبال شد و خوشبختانه کشور از این مرحله حساس با آرامش و انسجام عبور کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش شبانه‌روزی مجموعه دولت برای حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور، تصریح کرد: استمرار خدمت‌رسانی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، تأمین کالاهای اساسی و سایر خدمات عمومی نیازمند مشارکت و همراهی همه بخش‌های جامعه است و در این میان اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، به‌ویژه در حوزه انرژی، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف به معنای محدودسازی رفاه مردم نیست، بلکه اقدامی مسئولانه برای حفظ پایداری شبکه‌های خدمت‌رسانی و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی هستیم تا بتوانیم ضمن پاسخگویی به نیازهای جاری کشور، ظرفیت‌های توسعه‌ای آینده را نیز حفظ کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه نقش مراجع عظام تقلید، علما و نخبگان دینی را در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اصلاح الگوهای مصرف بسیار مؤثر دانست و گفت: جایگاه رفیع مراجع معظم تقلید در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه، ظرفیتی ارزشمند برای تبیین ضرورت صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف و تقویت مشارکت عمومی در حفظ منافع ملی به شمار می‌رود.

حاجی‌میرزایی با قدردانی از حمایت‌ها و رهنمودهای مراجع عظام تقلید در مقاطع مختلف، ابراز امیدواری کرد که با استمرار همدلی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و همراهی اقشار مختلف مردم، کشور بتواند با موفقیت مسیر پیشرفت، توسعه و رفع مشکلات را دنبال کند.

آیت‌الله جوادی آملی نیز در این دیدار گفت: با توکل بر خداوند متعال، حفظ وحدت و انجام وظایف، پیروزی نظام اسلامی قطعی است و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

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برچسب ها
حاجی میرزایی معاون رئیس جمهور آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید دولت پزشکیان معیشت مردم شرایط جنگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
14
پاسخ
دولت هم نداشتیم
فرقی نمی کرد
مردم دارند سختی ها و کمبودها را به خاطر علاقه به کشور تحمل می کنند
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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