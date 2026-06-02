رئیس‌جمهور اسبق لبنان گفت: جنگ علیه لبنان و ایران به پایان خود نزدیک می‌شود و هر دو کشور پیروز خواهند شد.

به گزارش تابناک به نقل از النشره، «امیل لحود» رئیس جمهور پیشین لبنان امروز (سه شنبه) در سخنانی اظهار داشت: «درسی که باید از اتفاقات دیروز گرفت این است که جنگ علیه لبنان و ایران به پایان خود نزدیک می‌شود و هر دو کشور پیروز خواهند شد.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر توافقی شامل لبنان از نظر آتش‌بس، عقب‌نشینی کامل دشمن اسرائیلی، بازگشت اسرا و بازسازی آنچه ویران شده است، نشود، هیچ توافقی بین ایران و آمریکا وجود نخواهد داشت و مذاکرات در این مرحله، به هر شکلی که باشد، مفید نخواهد بود.»

امیل لحود تأکید کرد همه کسانی که علنی یا غیرعلنی روی اسرائیل شرط می‌بندند، باید از این کار عقب‌نشینی کنند زیرا شرط‌ بندی آنها شکست خواهد خورد. اولویت، دیروز، امروز و فردا، همچنان حفاظت از صلح مدنی است.