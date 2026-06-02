فیدان: اسرائیل نمیخواهد منطقه ثبات داشته باشد
در حالی که کشورهای منطقه به شدت دنبال کاهش تنش بوده، اسرائیل چنین قصدی نداشته و به دنبال تشدید درگیریهاست.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت که آنکارا از قصد اسرائیل درباره منطقه مطمئن نیست و تلآویو هیچ قصدی برای دیدن ثبات در منطقه ندارد.
رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر با تشدید بمباران مناطق جنوبی لبنان، آتشبس میان ایران و آمریکا را آشکارا نقض کرده است.
کابینه نتانیاهو روز گذشته قصد داشت تا بیروت را نیز بمباران کند اما با واکنش شدید ایران و احتمال از سرگرفته شدن جنگ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل تصمیم حمله به بیروت را متوقف کرده است.
هاکان فیدان درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز گفت که اطمینان دارد که آمریکاییها و ایرانیها صادق بوده و آنها خواهان آتشبس هستند و میخواهند تنگه هرمز باز شود.
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