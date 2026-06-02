عکس حال خوب کن از وضعیت کنونی سد کرج!
پر شدگی سد کرج با ۱۳۰میلیون مترمکعب ذخیره آب به ۷۲ درصد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۳۴| |
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به گزارش تابناک، تصویری از وضعیت کنونی سد کرج را مشاهده میکنید که با ۱۳۰میلیون مترمکعب ذخیره آب به ۷۲ درصد رسیده است؛ یعنی ۷۵ درصد بیشتر از سال گذشته همین موقع.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
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پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
این عکس ها را منتشر نکنید ، سبب بی تفاوتی و مصرف بیشتر آب که برای همیشه در تهران و ایران کم داریم می شود
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