عکس حال خوب کن از وضعیت کنونی سد کرج!

پر شدگی سد کرج با ۱۳۰میلیون مترمکعب ذخیره آب به ۷۲ درصد رسید.

به گزارش تابناک، تصویری از وضعیت کنونی سد کرج را مشاهده می‌کنید که با ۱۳۰میلیون مترمکعب ذخیره آب به ۷۲ درصد رسیده است؛ یعنی ۷۵ درصد بیشتر از سال گذشته همین موقع.