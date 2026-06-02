صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس حال خوب کن از وضعیت کنونی سد کرج!

پر شدگی سد کرج با ۱۳۰میلیون مترمکعب ذخیره آب به ۷۲ درصد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۳۴
| |
5709 بازدید
|
۹

عکس حال خوب کن از وضعیت کنونی سد کرج!

به گزارش تابناک، تصویری از وضعیت کنونی سد کرج را مشاهده می‌کنید که با ۱۳۰میلیون مترمکعب ذخیره آب به ۷۲ درصد رسیده است؛ یعنی ۷۵ درصد بیشتر از سال گذشته همین موقع.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سد کرج ذخیره آب بارندگی پر آب شدن ذخیره سد
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بارش‌های سیل‌آسا در راه ایران؟
هشدار وقوع سیل در ۱۱ استان کشور
تصاویر وضعیت آب سد کرج و مقایسه با سال قبل
اینفوتابناک | تهران در یک قدمی بحران آب
این استان‌ها منتظر بارش باران و رعد و برق باشند
بارش‌های سیل‌آسا و کاهش دما در ۱۴ استان
بحران آب تهران جدی‌تر از حد تصور است
سد کرج دوباره جان گرفت
یک هفته بارندگی و کاهش محسوس دما در راه مازندران
عکس: سد کرج دوباره جان گرفت
سدهای کشور چقدر ذخیره آبی دارند؟
افزایش ۲۵ درصدی ذخیره آب سد سفیدرود
سد اکباتان همدان پر شد ولی مشکل آب پابرجاست
سامانه بارشی جدید در راه ۱۰ استان
عکس مقایسه‌ای جالب از سد شهید کاظمی بوکان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
1
پاسخ
نسخه جدیدی از گزارش تحریم داخلی مسکن و خودرو منتشر شده است از طریق برخی دارندگان دریافت کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چه ارتباطی داره به سد کرج این حرف شما تعجبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
13
پاسخ
از برکات زدن رادار یانکی و عبور نکردن پرواز امارتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
19
پاسخ
خدایا شکرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
17
پاسخ
شکر خدا فقط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
19
پاسخ
خدایا به نعمت های فراونت شکر
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
3
پاسخ
خدایا به خبری از عشق مون بهم بده تا حال ما هم خوب شه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
2
پاسخ
این عکس ها را منتشر نکنید ، سبب بی تفاوتی و مصرف بیشتر آب که برای همیشه در تهران و ایران کم داریم می شود
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
تا فرهنگ مصرف آب درست نشه و تا لوله ها و امکانات آبرسانی شهری مدرن نشه هر بارشی نمیتونه ما رو کمک کنه.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m7m
tabnak.ir/005m7m