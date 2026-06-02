اظهارنظر تازه خبرنگار آمریکایی درباره جنسیت همسر مکرون
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، اوئنز گفت: «تحقیقات تمام شده است؛ هیچ شکی وجود ندارد که بریژیت مکرون یک مرد است. اگر فقط یک تئوری توطئه احمقانه مطرح کرده باشم، اعتبارم از بین میرود. من این موضوع را بررسی کردهام و میگویم که او همان معلم امانوئل بوده است.»
وی همچنین افزود: «نکته عجیب اینجاست که در شکایت حقوقی، بریژیت به خاطر اینکه گفتهام مرد است از من شکایت نکرده؛ بلکه به خاطر این شکایت کرده که گفتهام هویت خواهر یا برادرش را تصاحب کرده است... این کاملا دیوانهوار است.»
کندیس اوئنز یکی از چهرههای شناختهشده جریان محافظهکار در آمریکا و مجری یک پادکست پرمخاطب است. کانال یوتیوب او بیش از شش میلیون مشترک دارد.
وی از مارس ۲۰۲۴ بارها ادعا کرده است که بریژیت مکرون در اصل بهعنوان یک مرد متولد شده است. در مقابل، «امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانسه و همسرش پیشتر اعلام کرده بودند که قصد دارند در دادگاه مدارکی ارائه کنند تا ادعاهای اوئنز را رد کنند.