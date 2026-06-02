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اظهارنظر تازه خبرنگار آمریکایی درباره جنسیت همسر مکرون

«کندیس اوئنز»، خبرنگار و فعال سیاسی آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تاس» عنوان کرد که به شواهدی دست یافته که به گفته او نشان می‌دهد «بریژیت ماکرون» بانوی اول فرانسه، مرد است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۳۲
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6103 بازدید
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اظهارنظر تازه خبرنگار آمریکایی درباره جنسیت همسر مکرون

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، اوئنز گفت: «تحقیقات تمام شده است؛ هیچ شکی وجود ندارد که بریژیت مکرون یک مرد است. اگر فقط یک تئوری توطئه احمقانه مطرح کرده باشم، اعتبارم از بین می‌رود. من این موضوع را بررسی کرده‌ام و می‌گویم که او همان معلم امانوئل بوده است.»

وی همچنین افزود: «نکته عجیب اینجاست که در شکایت حقوقی، بریژیت به خاطر این‌که گفته‌ام مرد است از من شکایت نکرده؛ بلکه به خاطر این شکایت کرده که گفته‌ام هویت خواهر یا برادرش را تصاحب کرده است... این کاملا دیوانه‌وار است.»

کندیس اوئنز یکی از چهره‌های شناخته‌شده جریان محافظه‌کار در آمریکا و مجری یک پادکست پرمخاطب است. کانال یوتیوب او بیش از شش میلیون مشترک دارد.

وی از مارس ۲۰۲۴ بارها ادعا کرده است که بریژیت مکرون در اصل به‌عنوان یک مرد متولد شده است. در مقابل، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه و همسرش پیشتر اعلام کرده بودند که قصد دارند در دادگاه مدارکی ارائه کنند تا ادعاهای اوئنز را رد کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
11
پاسخ
در اینکه موهاش کلاه گیسه شکی نیست ، حالا بقیه موارد رو نمیدونم 😀
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
23
پاسخ
خوب چه کارکنم حالاچه تاثیری به حال ماداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
13
پاسخ
بیچاره مکرون عجب شوکی بهش وارد شده اول ازدواج
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
9
9
پاسخ
خدایا ممنونم ازت . این مرتیکه رو بی آبرو کن ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
7
پاسخ
یه ماشین بدرد نخور پژو شده ۳میلیارد معادل ۲۵سال حقوق یک معلم با ۳۰سال سابقه، مسئله اینه که بانوی اول فرانسه از ابتدا مرد بوده یا زن؟
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