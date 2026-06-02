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ابوعبیده: خیانت به خون فرماندهان شهید بر ما حرام است

سخنگوی گردان‌های قسام با تجلیل از نقش‌آفرینی‌های فرماندهان شهید این گروه عزالدین الحداد و محمد عوده، تصریح کرد که مقاومت هنوز فرماندهانی دارد که در میدان جنگ رشد کرده و طی نبردهای گذشته آبدیده شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۳۱
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ابوعبیده: خیانت به خون فرماندهان شهید بر ما حرام است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس در سخنرانی ویدیویی اعلام کرد که امت اسلامی با دشمنی نفرت‌انگیز مواجه است که هیچ احترامی به توافقات قائل نیست و صحنه را اشتباه تفسیر می‌کند و برآورد اشتباهی انجام می‌دهد.

ابوعبیده افزود: تا زمانی که دشمن  تاوان جنایاتش را ندهد، حساب‌ها تسویه نشده باقی خواهد ماند.

وی گفت: دشمن بزدل ما تصور می‌کند که می‌تواند با ترور رهبران، ما را تضعیف کند، اما خون آنها سوختی است که کشتی ما را از میان مشکلات عبور می‌دهد.

سخنگوی قسام تصریح کرد که شهید عزالدین الحداد هدایت عملیات دفاعی را در تیپ شمال غزه برعهده داشت و در برنامه‌ریزی برای عملیات طوفان الاقصی نقش‌آفرینی کرد و سپس پس از شهادت فرمانده محمد السنوار هدایت گردان‌های قسام را عهده‌دار شد و سپس نوبت به فرمانده بزرگ محمد عوده رسید که در همه میادین تاثیری بزرگ داشت.

ابو عبیده تاکید کرد: ما هنوز در میان خود رهبران و فرماندهانی داریم که در میدان جنگ رشد کرده و طی نبردهای گذشته آبدیده شده‌اند.

وی افزود: ترورها و تمام جنایاتی که در نوار غزه شاهد آن هستیم، میانجیگرها و ضامنان توافق آتش‌بس را در برابر مسئولیتی بزرگ قرار می‌دهد و دیگر سکوت و بی‌طرفی پذیرفتنی نیست.

سخنگوی قسام خطاب به کشورهای اسلامی تصریح کرد که همه تلاش‌ها باید برای کشیدن افسار اشغالگران و ملزم‌سازی آن به اجرای تعهداتش یکپارچه شود.

ابوعبیده اظهار داشت که گروه‌های مقاومت ضربات سهمگینی به دشمن صهیونیست وارد ساختند و مبارزان لبنانی حماسه‌های بزرگی خلق کردند.

وی گفت: ما بار دیگر از همه مسلمانان، دولت‌ها و گروه‌ها آن می‌خواهیم که اختلافات خود را کنار بگذارند و تمرکز خود را به سمت دشمن اصلی امت اسلامی معطوف کنند.

سخنگوی قسام خطاب به مردم غزه اظهار داشت: ما سخنان شما را دنبال کردیم، به شعارهایتان گوش دادیم و شاهد راهپیمایی‌های شما در وداع با فرماندهان شهید بودیم و خیانت به این خون‌ها بر ما حرام است.

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