حزب الله تأکید دارد که به هیچ عنوان معادله جدید صهیونیستها درباره بمباران ضاحیه و بیروت را نخواهد پذیرفت و پاسخ تجاوزات را خواهد داد.

هشدار قاطع حزب الله درباره حمله به ضاحیه و بیروت

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمود قماطی از رهبران حزب‌الله هشدار داد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به حملات خود ادامه دهد، حزب الله هم حمله به شهرکهای صهیونیستی را ادامه خواهد داد.

قماطی در گفت‌وگو با شبکه خبری «العربی» گفت: به طرف‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که با معادله «ضاحیه در برابر شهرک‌های شمال» مخالفیم.

وی همچنین گفت که اگر رژیم صهیونیستی ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران کرد، حزب الله نیز عمق عملیاتهای خود در فلسطین اشغالی را بیشتر خواهد کرد.

در حالی آمریکا مدعی آتش‌بس در لبنان شده که رژیم صهیونیستی امروز هم به حملات خود به مناطق مختلف لبنان ادامه داد.

ارتش اسرائیل هم با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی ساکنان شهر النبطیه در ۱۲ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی خواست تا این شهر را ترک کرده و به شمال رود الزهرانی (۴۰ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی) بروند.

این چندمین بار است که ارتش اشغالگر هشدار تخلیه برای ساکنان این شهر ۱۵ هزار نفری صادر کرده است، پیش از این بسیاری از ساکنان شهر طی هشدارهای قبلی، به سمت مناطق شمالی فرار کرده بودند.

پس از این هشدار شهرک کفرصیر، اطراف یحمر الشقیف و زوطر الشرقیه در حومه شهر النبطیه و همچنین مرکز شهر النبطیه هدف حملات هوایی قرار گرفت.

همچنین شهرک‌های عبا، المحمودیه، خربه سلم، الغندوریه، النبطیه الفوقا، شوکین و کفرتبنیت نیز هدف حملات قرار گرفتند. ارتش اشغالگر همچنین سه حمله هوایی به شهرک تول در شهرستان النبطیه انجام داد.

قماطی با بیان اینکه مقاومت لبنان با آتش‌بس حقیقی و فراگیر موافقت کرده، تصریح کرد: در صورتی که آتش‌بس واقعی و جامع باشد، به آن پایبند خواهیم بود.

این مقام حزب الله تصریح کرد که حزب الله خط مرزی مورد ادعای اسرائیل موسوم به «خط زرد» را به رسمیت نمی‌شناسیم و خاک لبنان باید آزاد شود.

وی هشدار داد، دشمن اسرائیلی باید بداند که در برابر بمباران ضاحیه و بیروت، حزب الله هم تل‌‎آویو و حیفا را هدف قرار خواهد داد.