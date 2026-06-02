صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار قاطع حزب الله درباره حمله به ضاحیه و بیروت

حزب الله تأکید دارد که به هیچ عنوان معادله جدید صهیونیستها درباره بمباران ضاحیه و بیروت را نخواهد پذیرفت و پاسخ تجاوزات را خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۲۵
| |
1862 بازدید
هشدار قاطع حزب الله درباره حمله به ضاحیه و بیروت

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمود قماطی از رهبران حزب‌الله هشدار داد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به حملات خود ادامه دهد، حزب الله هم حمله به شهرکهای صهیونیستی را ادامه خواهد داد.

قماطی در گفت‌وگو با شبکه خبری «العربی» گفت: به طرف‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که با معادله «ضاحیه در برابر شهرک‌های شمال» مخالفیم.

وی همچنین گفت که اگر رژیم صهیونیستی ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران کرد، حزب الله نیز عمق عملیاتهای خود در فلسطین اشغالی را بیشتر خواهد کرد.

در حالی آمریکا مدعی آتش‌بس در لبنان شده که رژیم صهیونیستی امروز هم به حملات خود به مناطق مختلف لبنان ادامه داد.

ارتش اسرائیل هم با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی ساکنان شهر النبطیه در ۱۲ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی خواست تا این شهر را ترک کرده و به شمال رود الزهرانی (۴۰ کیلومتری مرز فلسطین اشغالی) بروند.

این چندمین بار است که ارتش اشغالگر هشدار تخلیه برای ساکنان این شهر ۱۵ هزار نفری صادر کرده است، پیش از این بسیاری از ساکنان شهر طی هشدارهای قبلی، به سمت مناطق شمالی فرار کرده بودند.

پس از این هشدار شهرک کفرصیر، اطراف یحمر الشقیف و زوطر الشرقیه در حومه شهر النبطیه و همچنین مرکز شهر النبطیه هدف حملات هوایی قرار گرفت.

همچنین شهرک‌های عبا، المحمودیه، خربه سلم، الغندوریه، النبطیه الفوقا، شوکین و کفرتبنیت نیز هدف حملات قرار گرفتند. ارتش اشغالگر همچنین سه حمله هوایی به شهرک تول در شهرستان النبطیه انجام داد.

قماطی با بیان اینکه مقاومت لبنان با آتش‌بس حقیقی و فراگیر موافقت کرده، تصریح کرد: در صورتی که آتش‌بس واقعی و جامع باشد، به آن پایبند خواهیم بود.

 این مقام حزب الله تصریح کرد که حزب الله خط مرزی مورد ادعای اسرائیل موسوم به «خط زرد» را به رسمیت نمی‌شناسیم و خاک لبنان باید آزاد شود.

وی هشدار داد، دشمن اسرائیلی باید بداند که در برابر بمباران ضاحیه و بیروت، حزب الله هم تل‌‎آویو و حیفا را هدف قرار خواهد داد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان حزب الله لبنان اسرائیل حمله ضاحیه نقض آتش بس
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان
جنگ لبنان و ایران با پیروزی هر دو کشور به پایان می‌رسد
فیدان: اسرائیل نمی‌خواهد منطقه ثبات داشته باشد
پاسخ قاطع حزب‌الله و امل به طرح ترامپ
واکش وزیر جنگ صهیونیستی به اعلام توقف حملات
آغاز دور چهارم مذاکرات لبنان و اسرائیل در آمریکا
ادعای ترامپ درباره توقف حملات اسرائیل و حزب الله
پیام سردار قاآنی درباره باب‌المندب و شرارت صیونیست‌ها
بیانیه سفارت لبنان در آمریکا درباره توقف حملات
افشای جزئیات تماس پرتنش ترامپ و نتانیاهو
حمله به ضاحیه لبنان به تعویق افتاد
بیانیه هشدارآمیز حزب‌الله لبنان خطاب به نتانیاهو
«ضاحیه» جزوی از بیروت نیست
ولایتی: اسرائیل برای پایانش عجله دارد!
شرط حزب الله برای پذیرش آتش بس با اسرائیل
بمباران لبنان از سوی اسرائیل همزمان با مذاکره در واشنگتن
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m7d
tabnak.ir/005m7d