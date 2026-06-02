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وزیر ورزش: به صعود از مرحله گروهی امیدواریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوار به صعود از مرحله گروهی جام جهانی هستیم.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۰۸
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وزیر ورزش: به صعود از مرحله گروهی امیدواریم

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی در حاشیه مراسم تقدیر از خانواده‌ شهدای جنگ رمضان، درباره جلسه با مهدی تاج و بحث صدور ویزا برای ملی‌پوشان گفت: برخی رسانه‌ها شاید توجه ندارند که مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی است. از روز اول درخواست ما این بود که بازی‌های ما و استقرار ما در مکزیک باشد. دولت مکزیک این موضوع را پذیرفت و فیفا هم این اجازه را داد. با همه کارشکنی‌هایی که بر خلاف چارچوب‌های متداول یک کشور میزبان جام جهانی است روبرو شدیم.

وی افزود: بچه ها شانزدهم عزیمت می‌کنند. کمپ بسیار مجهزی است. ما، فدراسیون، وزارت خارجه و سفارت ایران در مکزیک همه تلاش‌های خود را کردیم تا به لطف خدا و تلاش بچه‌ها ان‌شاءالله از این مرحله صعود کنیم.

دنیامالی درباره سرانجام صدور ویزا برای خبرنگاران نیز گفت: شخصا پیگیر هستم.

وی خاطرنشان کرد: به همت فدراسیون زورخانه‌ای یک مراسم خیلی خوبی را داشتیم. در این مراسم از خانواده‌های شهدا خصوصا فرزندان شهید جاویدالاثر اسفندیاری که هنوز پیکرش به وطن بازنگشته، شهید تنگسیری، شهید موسوی و شهید خادمی تجلیل شد.

وی افزود: اگر ما امروز عزت داریم به دو دلیل است؛ اول اینکه رهبر شهید ما جانش را تقدیم کرد و دوم اینکه بیش از ۹۰ روز است مردم در میدان حضور دارند. آقا به ما توصیه می فرمودند بگونه‌ای رفتار کنیم که دشمنان از ما مایوس شوند.

وزیر ورزش در بخشی دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد: با تاسی از رهبرمان که خلف صالح رهبر شهیدمان هستند، دست به دست هم می دهیم و هر صدایی که مقابل وحدت ملی ما باشد صدای دشمن است.

دنیا مالی با اشاره به تشریح وقایع اخیر، گفت: والیبالیست‌های دختر ما در لامرد با سلاح غیرمتعارف توسط رژیم آمریکا مورد هدف قرار گرفتند. ما در حال مستندسازی هستیم تا به محاکم جهانی ارائه دهیم و بگوییم ما ملت شهادتیم و از هیچ چیز نمی‌ترسیم. ما ملت جنگ طلبی نیستیم اما مقابل زورگویی با قدرت می ایستیم.

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احمد دنیامالی وزیر ورزش تیم ملی فوتبال جام جهانی مکزیک جام جهانی 2026
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
توی جام ۴۸ تیمی، صعود از گروه افتخاره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
1
پاسخ
بزک نمیر بهار میاد.......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
امکان نداره. با این کادر فنی و این بازیکنان پیر چه توقعی دارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
0
پاسخ
بنده كه هيچ اميدي ندارم
البته اگه با اين تيم ها صعود نكنند شاهكاره كه جناب آقاي قلعه نوعي و تيم پيرمردها نشون دادن مرد روزاي شاهكارن
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