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بولتون: ترامپ به شدت می‌خواهد با ایران توافق کند

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در گفت‌وگویی با بیان این که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به شدت مایل به کاهش قیمت نفت و دستیابی به توافق با ایران است،‌ به همین دلیل از تکرار حملات نظامی متجاوزانه علیه ایران خودداری کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۰۵
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بولتون: ترامپ به شدت می‌خواهد با ایران توافق کند

به گزارش تابناک، جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت اول دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه نیوز نیشین درباره مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا گفت: من فکر می‌کنم ایران معتقد است که می‌تواند بیشتر از ترامپ دوام بیاورد، چون او به شدت به دنبال کاهش قیمت نفت است و حوصله آن‌ها بیشتر از اوست.

بولتون همچنین با اشاره به پافشاری ایران بر لزوم توقف درگیرهای نظامی در تمامی جبهه‌ها به عنوان بخشی از شروط لازم‌الاجرای تفاهم‌نامه پایان جنگ مدعی شد: به همین دلیل است که آن‌ها اطمینان حاصل کرده‌اند لبنان هم بخشی از معادل باشد. این فقط یکی از موارد است.

بولتون در پاسخ به این سوال که چرا دونالد ترامپ حملات نظامی علیه ایران را از سر نگرفته است، گفت: فکر می‌کنم به این دلیل که او به شدت می‌خواهد توافق کند.

ایران و آمریکا اکنون با میانجیگری پاکستان در حال تبادل پیام برای دستیابی به تفاهم‌نامه پایان جنگ هستند که بر بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا، اقدامات اعتمادساز آمریکا (آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران و لغو تحریم‌های آن) و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها متمرکز است. تهران تاکید دارد که فعلا موضوع هسته‌ای در دستور کار این مرحله از مذاکرات نیست و بحث درباره آن به فرصت مذاکراتی مشخصی پس از پایان جنگ موکول خواهد شد.

حزب‌الله لبنان در مدت جنگ غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران اقدام به حملاتی علیه اراضی اشغالی در دفاع از ایران کرد. درگیری میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی قرار بود طبق شروط آتش‌بس اعلامی میان ایران و آمریکا در ۱۸ فروردین متوقف شود اما رژیم صهیونیستی با تلاش برای متوقف کردن روند صلح در غرب آسیا حملات علیه لبنان را به‌ویژه در روزهای اخیر تشدید کرد.

در پی صدور دستور این رژیم برای انجام حملات متجاوزانه علیه ضاحیه و بیروت، روز گذشته قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای هشدار داد که ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی اراضی اشغالی در صورتی که نمی‌خواهند آسیب ببیند، این منطقه را ترک کنند. همچنین گزارش‌های رسانه‌های ایران حاکی از توقف تبادل پیام‌ها با آمریکا تا زمان توقف حملات متجاوزانه علیه لبنان بود.

ترامپ روز گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی پیرامون توقف مذاکرات از سوی ایران به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «صادقانه بگویم اهمیتی نمی‌دهم اگر تمام شود. واقعا اهمیتی نمی‌دهم. اصلا برایم مهم نیست.»

او همچنین درباره تماس با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره توقف درگیری‌ها در لبنان در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی مدعی شد: «امروز یک مشکل کوچک به وجود آمد؛ ایرانی‌ها از حملات اسرائیل به لنبان ناراضی بودند. بنابراین با حزب‌الله صحبت کردم و به آن‌ها گفتم شلیک نکنند و با نتانیاهو نیز صحبت کردم و گفتم شلیک نکنند؛ در نتیجه هر دو طرف تیراندازی را متوقف کردند.»

بولتون در بخش دیگری از گفت‌وگو با نیوز نیشن با اشاره به این اظهارات ترامپ گفت: وقتی کسی سه بار می‌گوید «برام مهم نیست» شاید یعنی واقعا برایش مهم است. فقط سعی دارد وانمود کند چه‌قدر این موضوع اذیتش نمی‌کند. اگر ترامپ نگران نبود، با نتانیاهو تماس نمی‌گرفت تا در لبنان آتش‌بس شود. من باور ندارم که او با کسی از حزب‌الله صحبت کرده باشد. اگر پیامش را بخوانید، واقعا این را نمی‌گوید. این خیلی عجیب می‌شد که یک رئیس‌جمهور آمریکا با گروهی صحبت کند که حدود ۴۰ سال است در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی ما قرار دارد.

به نوشته وبگاه خبری آکسیوس، تلاش‌های اخیر آمریکا برای برقراری آتش‌بس در لبنان شکست خورده است و رژیم صهیونیستی به دنبال چراغ سبز آمریکا برای حمله به بیروت است اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا طرح جدیدی را به مقامات لبنانی ارائه کرده است و گفت‌وگوها در این باره در جریان است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
ولی کارشناس های داخلی اصرار عجیبی دارند که نخیر این فریبه می‌خواد حمله کنه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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