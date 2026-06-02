مکالمه کامل ترامپ و نتانیاهو که به فحاشی کشیده شد + زیرنویس

روایت خبرنگار اکسیوس از جزئیات تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در واکنش به تهدید ایران را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.