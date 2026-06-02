نبض خبر
مکالمه کامل ترامپ و نتانیاهو که به فحاشی کشیده شد + زیرنویس
روایت خبرنگار اکسیوس از جزئیات تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در واکنش به تهدید ایران را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو ویدیو حمله اسرائیل به لبنان حمله اسرائیل به بیروت آتش بس جنگ ایران و اسرائیل جنگ آمریکا و ایران
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غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۶
تئاتر....
منتظر حمله شدید باشید
منتظر حمله شدید باشید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
من میدونستم
تا به حال لفظ جنگ زرگری به گوشتان خورده، اینها فقط برای سر کار گذاشتن مردم است
معنی این ماجرا اینه که ترامپ واقعا میخواد از جنگ فرار کنه
حالا تو بیا بگو این عملیات فریبه
حالا تو بیا بگو این عملیات فریبه
آیا دارن ایران رو تحریک میکنن به حمله به اسراییل که مثلا آمریکا اینبار کاری نمیکنه و خیال ایران برای حمله امشب به اسراییل راحت باشه؟ برای موجه کردن حمله به ایران قبل از جام جهانی و ...
قبلا از این دعواهای زرگری داشتن دم حمله
قبلا از این دعواهای زرگری داشتن دم حمله
از این بازی ها زیاد داشتن، تو جنگ 12 روزه هم گفته بودن که اختلاف زیادی بین نتانیاهو و ترامپ وجود داره، دو سه روز بعدش آمریکا با B2 فردو رو زد. اصلا قابل استناد نیست.
دو حمله سال گذشته به ایران دقیقا در زمانی صورت گرفت که خبرهایی از اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ منتشر شد و ما فریب خوردیم. سگ زرد برادر شغال است . ترامپ و نتانیاهو در یک مورد هیچ اختلافی ندارند و آن فریب دادن مسولان ایرانی و نابود کردن ایران است.