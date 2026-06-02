En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 7876
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۶۵۹۶
کد خبر:۱۳۷۶۵۹۶
53365 بازدید
نظرات: ۲۶
نبض خبر

مکالمه کامل ترامپ و نتانیاهو که به فحاشی کشیده شد + زیرنویس

روایت خبرنگار اکسیوس از جزئیات تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در واکنش به تهدید ایران را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو ویدیو حمله اسرائیل به لبنان حمله اسرائیل به بیروت آتش بس جنگ ایران و اسرائیل جنگ آمریکا و ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لحظات حمله موشکی حزب الله به کریات‌شمونا
ادعاهای ترامپ: با آیت الله مجتبی خامنه‌ای ملاقات خواهم کرد + زیرنویس
منطقه صور و نبطیه پس از حملات امروز اسرائیل
جان بولتون دست ترامپ مقابل ایران را رو کرد + زیرنویس
ادعای فاکس نیوز درباره توافق ایران و آمریکا در هفته آینده + زیرنویس
ادعای وزیر دفاع اسرائیل درباره توافق ترامپ و نتانیاهو + زیرنویس
اعلام هشدار قرارگاه خاتم الانبیا برای تخلیه بخش‌هایی از اسرائیل را ببینید
چرا ممکن است ترامپ واقعاً به نتانیاهو گفته باشد: «همه از تو متنفرند»!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Sweden
|
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
18
پاسخ
تئاتر....

منتظر حمله شدید باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
من میدونستم حمله شدید میشه
من میدونستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
20
پاسخ
تا به حال لفظ جنگ زرگری به گوشتان خورده، اینها فقط برای سر کار گذاشتن مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
18
5
پاسخ
معنی این ماجرا اینه که ترامپ واقعا می‌خواد از جنگ فرار کنه
حالا تو بیا بگو این عملیات فریبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
7
پاسخ
آیا دارن ایران رو تحریک میکنن به حمله به اسراییل که مثلا آمریکا اینبار کاری نمیکنه و خیال ایران برای حمله امشب به اسراییل راحت باشه؟ برای موجه کردن حمله به ایران قبل از جام جهانی و ...
قبلا از این دعواهای زرگری داشتن دم حمله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
15
پاسخ
اینها با هم خوب هستند.
این یک تاکتیک هست.
حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
9
پاسخ
از این بازی ها زیاد داشتن، تو جنگ 12 روزه هم گفته بودن که اختلاف زیادی بین نتانیاهو و ترامپ وجود داره، دو سه روز بعدش آمریکا با B2 فردو رو زد. اصلا قابل استناد نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
7
پاسخ
دو حمله سال گذشته به ایران دقیقا در زمانی صورت گرفت که خبرهایی از اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ منتشر شد و ما فریب خوردیم. سگ زرد برادر شغال است . ترامپ و نتانیاهو در یک مورد هیچ اختلافی ندارند و آن فریب دادن مسولان ایرانی و نابود کردن ایران است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
8
پاسخ
جنگ زرگریست گول نخورید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
6
پاسخ
فریب داستان، فریب داستان، و دوباره فریب داستان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
3
پاسخ
مثلمردن نتانیاهو باباباور نکنید ترامپ نوکر کامل اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟