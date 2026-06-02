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شرط روسیه برای پایان ۲۴ ساعته جنگ اوکراین

در حالی که مذاکرات صلح اوکراین در بن‌بست قرار دارد و درگیری‌ها شدت گرفته، سخنگوی کرملین امروز گفت که این جنگ می‌تواند به‌سرعت پایان پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۹۵
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شرط روسیه برای پایان ۲۴ ساعته جنگ اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف امروز گفت که تصمیم دولت اوکراین برای خارج کردن نیرو‌های این کشور از منطقه دونباس، امکان پایان سریع این جنگ را فراهم خواهد کرد.

او در اشاره به این منطقه در شرق اوکراین گفت «این درگیری می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت پایان یابد؛ مشروط بر اینکه (رئیس‌جمهور اوکراین) زلنسکی به نیروهایش دستور خروج از سرزمین‌های روسیه را بدهد».

پسکوف همچنین گفت که روسیه همچنان برای مذاکره با اوکراین آمادگی دارد و با آمریکا که نقش میانجی بین طرفین جنگ را ایفا کرده، در تماس است.

وی در عین حال مدعی شد که اگر اوکراین همچنان از «گفت‌و‌گو‌های واقعی صلح و تصمیمات جدی» که می‌تواند به دستیابی به توافق منتهی شود، خودداری کند، جنگ ادامه خواهد یافت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه زاخارووا اخیرا گفته بود که به‌رسمیت شناخته‌شدن مالکیت روسیه بر شبه‌جزیره کریمه، منطقه دونباس (دونتسک و لوهانسک) و نووروسیا (مناطق جنوب و شرق اوکراین) شرط اصلی برای پایان بحران اوکراین است.

پسکوف در اظهارات امروزش درباره تشدید حملات روسیه به اوکراین هم گفت که زیرساخت‌های نظامی، اهداف این حملات هستند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت که حملات اخیر روسیه، ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است.

نیروی هوایی اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه شب گذشته با ۷۳ موشک و ۶۵۶ پهپاد به کی‌یف و دیگر نقاط این کشور حمله کرد.

وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در تماس تلفنی اخیر، به همتای آمریکایی خود مارکو روبیو اطلاع داد که در پاسخ به حملات اوکراین به غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، روسیه حملات گسترده‌ای را علیه اهداف نظامی در کی‌یف آغاز کرده است.

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