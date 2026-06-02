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هراس آمریکایی‌ها از شروع دوباره درگیری‌ها

روزنامه واشنگتن پست از افزایش «سطح حفاظت» از نیرو‌های آمریکایی در چندین قاره جهان از بیم شروع دوباره درگیری‌ها خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۸۸
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هراس آمریکایی‌ها از شروع دوباره درگیری‌ها

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه نوشته که مقامات نظامی آمریکا در چندین منطقه جهان، «سطح حفاظت» از نیرو‌ها را از بیم ازسرگیری درگیری‌ها افزایش داده‌اند. به گفته این رسانه‌ها، مقامات نظامی آمریکا در اروپا و آفریقا، به عنوان اقدامی پیشگیرانه در صورت ازسرگیری جدی درگیری‌ها، اقدامات حفاظت از نیرو‌های خود را افزایش داده‌اند. این افزایش حفاظت در شرایطی اتفاق افتاده که ایران روز دوشنبه، در پی ادامه تجاوزات اسرائیل به لبنان و دستور بنیامین نتانیاهو بر حمله به ضاحیه بیروت، این اقدامات را نقض آشکار آتش‌بس اعلام و تأکید کرد که این اقدامات با پاسخ ایران مواجه خواهد شد. رسانه‌های داخلی نیز اعلام کردند که ایران، تبادل پیام با آمریکا را در اعتراض به حملات به لبنان متوقف می‌کند. پس از این تهدیدات، در نهایت اسرائیل مجبور به متوقف کردن حملات خود به بیروت شد. دونالد ترامپ نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی از گفت‌و‌گو‌های خود با مقامات اسرائیلی و توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داد.

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