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افزایش سقف کارت‌به‌کارت بین‌بانکی

در حوزه انتقال وجه غیرحضوری نیز سقف حساب‌های غیرتجاری به ۳۰۰ میلیون تومان و حساب‌های تجاری به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۸۳
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افزایش سقف کارت‌به‌کارت بین‌بانکی

به گزارش تابناک؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کارت‌به‌کارت بین‌بانکی در شبکه شتاب از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت همچنین سقف خرید با کارت بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حوزه انتقال وجه غیرحضوری نیز سقف حساب‌های غیرتجاری به ۳۰۰ میلیون تومان و حساب‌های تجاری به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

انتقال از طریق «پایا» و «ساتنا» همچنان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود.

سقف برداشت نقدی از خودپرداز‌ها نیز ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

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سقف کارت به کارت بانک مرکزی شتاب انتقال وجه
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