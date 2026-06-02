احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
امروز (۱۲ خرداد) در گستره استان تهران در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید با احتمال طوفان گرد و خاک و گاهی با کاهش کیفیت هوا و کاهش دید بهویژه در ساعتهای بعد از ظهر و شب در بخشهای جنوبی، غربی و مرکزی مورد انتظار است همچنین طی این مدت در دامنهها و ارتفاعات بهویژه در ارتفاعات بالادست گاهی رشد ابر و رگبار پراکنده باران پیشبینی میشود.
به گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان استان فردا (۱۳ خرداد) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۲ درجه سانتیگراد و پسفردا (۱۴ خرداد) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.