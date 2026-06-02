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طرف حساب آزادسازی دارایی‌های ایران کیست؟

عضو تیم رسانه‌ای هیأت مذاکره‌کننده با اشاره به بی‌اعتمادی عمیق ایران به آمریکا، گفت: دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به واسطه قطر در دسترس تهران قرار می‌گیرد و قطری‌ها پس از پرداخت، تسویه حساب خود را با آمریکا انجام می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۵۸
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طرف حساب آزادسازی دارایی‌های ایران کیست؟

به گزارش تابناک به نقل از فراس؛ سعید آجرلو، عضو تیم رسانه‌ای هیأت مذاکره‌کننده، اعلام کرد که طرف حساب جمهوری اسلامی در فرآیند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده مردم ایران، کشور قطر است.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی پایدار ایران نسبت به آمریکا، توضیح داد: قطری‌ها به عنوان واسطه عمل می‌کنند تا دارایی‌های مسدودشده در اختیار ایران قرار گیرد. پس از انتقال این دارایی‌ها، قطر است که باید حساب‌های خود را با آمریکا تسویه کند.

آجرلو با تأکید بر چارچوب زمانی توافق‌شده، افزود: ما باید در ۳۰ یا ۶۰ روز بتوانیم نفت خود را بفروشیم و اموال بلوکه‌شده را به دست آوریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد ایران در قبال آمریکایی‌ها کاملاً بدبینانه و سخت‌گیرانه است تا در مسیر پیگیری اموال مردم، هیچ ضرری متوجه کشور نشود.

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سعید آجرلو دارایی بلوکه شده قطر ایران نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
15
پاسخ
ریالی پول نه ازاد ونه داده میشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اگه سمبه پر زور باشه هم آزاد میشه هم داده میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
0
پاسخ
اول معادل آن شمش طلا بگیرید و بعد به بندهای مذاکره عمل کنید وگرنه به هیچ چیزی نخواهید رسید.
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