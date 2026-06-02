طرف حساب آزادسازی داراییهای ایران کیست؟
عضو تیم رسانهای هیأت مذاکرهکننده با اشاره به بیاعتمادی عمیق ایران به آمریکا، گفت: داراییهای بلوکهشده ایران به واسطه قطر در دسترس تهران قرار میگیرد و قطریها پس از پرداخت، تسویه حساب خود را با آمریکا انجام میدهند.
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به گزارش تابناک به نقل از فراس؛ سعید آجرلو، عضو تیم رسانهای هیأت مذاکرهکننده، اعلام کرد که طرف حساب جمهوری اسلامی در فرآیند آزادسازی داراییهای بلوکهشده مردم ایران، کشور قطر است.
وی با اشاره به بیاعتمادی پایدار ایران نسبت به آمریکا، توضیح داد: قطریها به عنوان واسطه عمل میکنند تا داراییهای مسدودشده در اختیار ایران قرار گیرد. پس از انتقال این داراییها، قطر است که باید حسابهای خود را با آمریکا تسویه کند.
آجرلو با تأکید بر چارچوب زمانی توافقشده، افزود: ما باید در ۳۰ یا ۶۰ روز بتوانیم نفت خود را بفروشیم و اموال بلوکهشده را به دست آوریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد ایران در قبال آمریکاییها کاملاً بدبینانه و سختگیرانه است تا در مسیر پیگیری اموال مردم، هیچ ضرری متوجه کشور نشود.
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