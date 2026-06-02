عبور ۲۴ کشتی با مجوز سپاه؛ چه اتفاقی افتاد؟
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز و با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۴۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: طی شبانه روز گذشته ۲۴ فروند کشتی پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
در این اطلاعیه آمده است: کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار انجام می شود و بیگانگان شرور جایگاهی در خلیج فارس و تنگه هرمز نخواهند داشت.
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