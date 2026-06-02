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دست رد چین به سینه ترامپ!

وزیر خارجه چین وانگ یی به همتای برزیلی خود مائورو ویرا در پکن گفت که دو کشور باید «به طور مشترک با چالش‌های خارجی مقابله کنند.»
کد خبر: ۱۳۷۶۵۳۹
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دست رد چین به سینه ترامپ!

آنها پس از دیدار توافق کردند که همکاری‌ها بین دو کشور را تعمیق داده و از صلح و ثبات جهانی محافظت کنند.طبق بیانیه وزارت خارجه چین، وزرای خارجه این کشور و برزیل همچنین توافق کردند که از حقوق و منافع کشورهای در حال توسعه دفاع کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رویترز درباره این دیدار نوشت: «پکن و برازیلیا به عنوان اعضای کلیدی بریکس، در تلاش برای ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی هستند، گروهی که به دنبال تضعیف سلطه ایالات متحده در نهادهای مالی و سیاسی جهانی هستند.»

سفر ویرا به پکن در حالی انجام شد که رئیس‌جمهور برزیل لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، تصمیم آمریکا برای تعیین دو باند مواد مخدر برزیلی به عنوان سازمان‌های تروریستی را محکوم کرد و این اقدام را دخالت بی‌مورد در امور داخلی کشورش خواند.

سناتور برزیلی فلاویو بولسونارو که با حمایت پدرش ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور سابق برزیل در حال آماده شدن برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری است، هفته گذشته در دیداری با دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی، گفت که از ایالات متحده خواسته است که این باندها را «تروریست» بنامد.

وانگ در دیدار با وزیر خارجه برزیل در پکن گفت که چین «از برزیل در حفاظت از حاکمیت ملی، حفظ استقلال و خودمختاری و دستیابی به توسعه بیشتر حمایت می‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده که وانگ و ویرا همچنین «ارتباطات استراتژیک جامع و عمیقی در مورد مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای مورد توجه مشترک انجام دادند و به اجماع گسترده‌ای دست یافتند.»

رویترز درباره این دیدار نوشت: «در حالی که برزیل با فشار فزاینده‌ای از سوی واشنگتن برای محدود کردن روابط خود با پکن روبرو بوده است، دو کشور به طور فعال درباره مسائل امنیتی جهانی، از جمله تلاش‌های دیپلماتیک در مورد جنگ اوکراین، همکاری کرده‌اند.»

این رسانه غربی افزود: «چین بزرگترین شریک تجاری برزیل است و برزیل صادرکننده عمده سویا، گوشت گاو و سنگ آهن به چین است.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
8
پاسخ
آمریکا همه جا دخالت میکنه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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