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روایت جنجالی غریب‌آبادی از نقش آمریکا در جنگ

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز گفت: ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره منصرف‌ کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلح‌طلبی واشنگتن باشد، مؤید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۳۴
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روایت جنجالی غریب‌آبادی از نقش آمریکا در جنگ

کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (سه‌شنبه) ۱۲ خردادماه درباره اوضاع جاری در منطقه غرب آسیا و عقب‌نشینی نتانیاهو از حمله به ضاحیه بیروت نوشت: تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است: بحران منطقه حاصل «تنش‌های پراکنده» نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولت‌ها را نقض می‌کند، آتش‌بس را بی‌معنا می‌سازد و به مقدسات فلسطینی‌ها تعرض می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوت‌های کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزام‌آور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند. 

معاون وزیر خارجه یادآور شد: حقوق بین‌الملل با محکومیت‌های کم‌هزینه و بی‌اثر، پاسداری نمی‌شود.
غریب‌آبادی در شبکه ایکس نوشت: در این راستا، ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره منصرف‌کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلح‌طلبی واشنگتن باشد، مؤید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر می‌کند، پرسش اصلی این است که چرا ماه‌ها نقض آتش‌بس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!

به گزارش فارس، شب گذشته پس از هشدار ارتش اسرائیل به ساکنان ضاحیه برای ترک این منطقه و در پی آن هشدار قرارگاه خاتم الانبیا به ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی برای تخلیه این محل، تماسی تلفنی بین ترامپ و نتانیاهو برقرار شد و ترامپ پس از این تماس تلفنی در تروث سوشال نوشت: «گفت‌وگوی بسیار سازنده‌ای با بی‌بی نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل داشتم و هیچ نیرویی به سمت بیروت نخواهد رفت، و هر نیرویی که در حال حرکت بود، بازگردانده شده است.» وی همچنین عنوان کرد که «گفت‌وگوی بسیار خوبی» با «نمایندگان عالی‌رتبه» حزب‌الله داشته که توافق کرده‌اند «تمامی تیراندازی‌ها متوقف شود - به این معنا که اسرائیل به آن‌ها حمله نکند و آن‌ها نیز به اسرائیل حمله نکنند.»
 

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کاظم غریب آبادی ایران آمریکا حمله به ایران تجاوز آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
12
پاسخ
کجای این روایت جنجالی بود؟
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