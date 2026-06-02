فرش سجاده‌ای یکی از مهم‌ترین اجزای تجهیز مساجد، حسینیه‌ها، نمازخانه‌ها و مراکز مذهبی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و رشد تقاضا در سال ۱۴۰۵، آگاهی از قیمت روز فرش سجاده‌ای و شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت و دوام آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

فرش سجاده‌ای یکی از مهم‌ترین اجزای تجهیز مساجد، حسینیه‌ها، نمازخانه‌ها و مراکز مذهبی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و رشد تقاضا در سال ۱۴۰۵، آگاهی از قیمت روز فرش سجاده‌ای و شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت و دوام آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این مقاله، قیمت تقریبی انواع فرش سجاده‌ای، مشخصات فنی، مدل‌های پرطرفدار و نکات مهم خرید را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین انتخاب را متناسب با بودجه و نیاز خود داشته باشید.

چه عواملی بر قیمت فرش سجاده‌ای تأثیر می‌گذارند؟

قیمت فرش سجاده‌ای به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. تعداد شانه و تراکم فرش سجاده ای

هرچه تعداد شانه و تراکم فرش بیشتر باشد، ظرافت طرح، کیفیت بافت و استحکام فرش افزایش پیدا می‌کند. فرش‌ ۷۰۰ شانه معمولاً نسبت به نمونه‌های ۵۰۰ شانه از ارزش و دوام بیشتری برخوردار هستند.

۲. جنس نخ

نوع الیاف به‌کاررفته نقش مهمی در کیفیت نهایی محصول دارد. فرش‌های تولیدشده با نخ اکریلیک هیت‌ست شده، بهترین عملکرد را از نظر نرمی، مقاومت و طول عمر ارائه می‌دهند. نخ‌های پلی‌استر و BCF نیز گزینه‌های اقتصادی‌تر محسوب می‌شوند و اصطلاحا به فرش اقتصادی معروف هستند.

۳. وزن و ضخامت فرش

فرش‌های سنگین‌تر معمولاً تراکم بالاتری دارند و در برابر رفت‌وآمد مداوم مقاومت بیشتری نشان می‌دهند؛ به همین دلیل قیمت بالاتری نیز دارند.

۴. طرح و رنگ‌بندی

طرح‌های محرابی، تشریفاتی ، فرش افشان و مدل‌های سفارشی هرکدام قیمت متفاوتی دارند. همچنین رنگ‌بندی خاص و اجرای طرح‌های اختصاصی می‌تواند بر هزینه نهایی تأثیرگذار باشد.

۵. کیفیت تولید و خدمات کارخانه

نوع مواد اولیه، دقت بافت، ضمانت کیفیت، خدمات نصب و پشتیبانی از جمله مواردی هستند که در قیمت نهایی فرش سجاده‌ای نقش دارند.

قیمت تقریبی فرش سجاده‌ای در سال ۱۴۰۵

فرش سجاده ای قرمز

جدول زیر میانگین قیمت انواع فرش سجاده‌ای را نشان می‌دهد. این ارقام تقریبی بوده و ممکن است با توجه به شرایط بازار، نوع نخ و حجم سفارش تغییر کنند.

فرش 440 شانه Bcf متری 1900.000 تومان

فرش 700 شانه bcf و پلی استر متر مربع 2900.000 تومان

700 شانه اکرولیک با تراکم 2550 3750.000 تومان

فرش سجاده‌ای ۵۰۰ شانه اکریلیک برای نمازخانه‌ها، مدارس و مساجد کوچک انتخابی مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شود.

فرش سجاده‌ای ۷۰۰ شانه اکریلیک هیت‌ست نیز به دلیل دوام بالا، ظاهر زیبا و مقاومت در برابر سایش، گزینه‌ای ایده‌آل برای مساجد بزرگ و فضاهای پرتردد است.

«توجه: در سفارش‌های عمده، بسیاری از تولیدکنندگان تخفیف ویژه، حمل رایگان یا خدمات نصب را ارائه می‌دهند.»

محبوب‌ترین مدل‌های فرش سجاده‌ای در سال ۱۴۰۵

فرش سجاده‌ای محرابی

پرفروش‌ترین نوع فرش مسجدی که با طراحی محراب، ستون و نقوش اسلامی تولید می‌شود و نظم مناسبی برای صفوف نماز ایجاد می‌کند.

فرش سجاده‌ای تشریفاتی

دارای طرحی یکپارچه و رسمی بوده و بیشتر در راهروها، شبستان‌ها و فضاهای جانبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرش سجاده‌ای یکپارچه

در این مدل، طرح محراب تکرار نمی‌شود و ظاهر فرش کاملاً یکدست است. این سبک برای نمازخانه‌های مدرن و فضاهای چندمنظوره محبوبیت زیادی دارد.

راهنمای خرید فرش سجاده‌ای

اگر قصد خرید فرش سجاده‌ای دارید، رعایت نکات زیر می‌تواند از هزینه‌های اضافی در آینده جلوگیری کند:

برای مساجد پرتردد، فرش ۷۰۰ شانه اکریلیک هیت‌ست انتخاب مناسبی است.

در پروژه‌های اقتصادی، فرش‌های ۵۰۰ شانه با نخ اکریلیک یا پلی‌استر گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای هستند.

رنگ‌های تیره مانند سرمه‌ای، سبز و فیروزه‌ای آلودگی را کمتر نشان می‌دهند.

قبل از خرید، ضمانت‌نامه و مشخصات فنی محصول را بررسی کنید.

از تولیدکنندگانی خرید کنید که امکان ارائه نمونه، نصب و خدمات پس از فروش را دارند.

متراژ دقیق فضای موردنظر را پیش از ثبت سفارش اندازه‌گیری کنید.

چرا خرید مستقیم از کارخانه به‌صرفه‌تر است؟

خرید مستقیم از کارخانه‌های فرش سجاده‌ای کاشان باعث حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه نهایی می‌شود. همچنین امکان سفارش طرح اختصاصی، انتخاب رنگ‌بندی دلخواه و دریافت خدمات نصب حرفه‌ای نیز فراهم خواهد شد.

بسیاری از پروژه‌های تجهیز مساجد و حسینیه‌ها در سراسر کشور از طریق سفارش مستقیم از کارخانه انجام می‌شوند که علاوه بر صرفه اقتصادی، کیفیت بالاتری را نیز تضمین می‌کند.

جمع‌بندی

قیمت فرش سجاده‌ای در سال ۱۴۰۵ به عواملی مانند تعداد شانه، تراکم، نوع نخ، کیفیت تولید و حجم سفارش بستگی دارد. اگر به دنبال محصولی با دوام بالا و ماندگاری طولانی هستید، فرش‌های اکریلیک هیت‌ست ۷۰۰ شانه بهترین گزینه خواهند بود. همچنین خرید مستقیم از کارخانه می‌تواند هزینه نهایی پروژه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

پیشنهاد می‌شود پیش از خرید، از چند تولیدکننده معتبر (فرش کاشان ،فرش کوروش و فرش ارش )استعلام قیمت بگیرید، نمونه فرش را بررسی کنید و سپس متناسب با بودجه و نیاز مجموعه خود تصمیم‌گیری نمایید.

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