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نظارت سخت‌گیرانه بر محصولات آرایشی

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از اجرای مکانیسم جدید نظارتی بر تبلیغات محصولات آرایشی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۲۶
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نظارت سخت‌گیرانه بر محصولات آرایشی

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ محمود آل‌بویه، مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، ضمن اعلام اجرای مکانیسم جدید نظارتی بر تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی، بر افزایش دقت و سخت‌گیری در فرآیند صدور مجوز‌ها تأکید کرد.

آل‌بویه با اشاره به ضرورت شفافیت در ارائه اطلاعات به جامعه، از یک آسیب جدی در بازار خبر داد و گفت: «متأسفانه در مواردی مشاهده شده است که قیمت درج‌شده برای محصولات در تبلیغات، تفاوت قابل‌توجهی با قیمت مصوب کارخانه دارد. برخی تولیدکنندگان این اختلاف را تحت عنوان هزینه‌های جانبی یا تبلیغاتی توجیه می‌کنند، اما از دیدگاه سازمان، این اقدام نوعی بی‌توجهی به حقوق شهروندان است.»

وی در پاسخ به بهانه برخی شرکت‌ها مبنی بر واگذاری مدیریت فروش و قیمت‌گذاری به پیمانکاران تبلیغاتی، تأکید کرد: «سازمان غذا و دارو مسئولیت نهایی تمامی مسائل مربوط به محصول، از جمله نحوه تبلیغ و قیمت‌گذاری را مستقیماً متوجه واحد تولیدی می‌داند و این نوع توجیهات از سوی سازمان پذیرفته نیست.»

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی افزود که ساماندهی تبلیغات در رسانه‌های رسمی، عمومی و فضای مجازی با جدیت پیگیری می‌شود. وی تصریح کرد: «از این پس، صدور هرگونه مجوز تبلیغاتی توسط مراجع ذی‌صلاح، منوط به تأیید سازمان غذا و دارو و معاونت‌های مرتبط خواهد بود.»

آل‌بویه همچنین بر لزوم دقت بالا به استعلامات تبلیغاتی و هماهنگی با بخش‌های ارتباطی سازمان تأکید کرد و گفت: «وضعیت کلی کارخانه، سوابق شکایات و کیفیت فرآورده، مبنای اصلی تایید یا رد مجوز تبلیغات خواهد بود؛ لذا هرگونه پاسخ غیردقیق می‌تواند تبعات قانونی و بهداشتی سنگینی به همراه داشته باشد.»

وی در پایان با تأکید بر هدف سازمان از این اقدامات، گفت: «هدف ما جلوگیری از ایجاد ابهام در افکار عمومی و صیانت از سلامت جامعه است. اجازه نخواهیم داد با سوءاستفاده از بستر‌های تبلیغاتی، محصولات با ادعا‌های غیرواقعی عرضه شوند و در این مسیر با تمامی متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»

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سازمان غذا و دارو تبلیغات محصولات آرایشی محمود آل‌بویه
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