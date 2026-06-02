آمادگی بانک پارسیان برای حمایت از توسعه محصولات پارس خودرو
در جریان این بازدید، یحیی فروتن، مدیرعامل بانک پارسیان، با اشاره به جایگاه و سابقه پارسخودرو در صنعت خودروسازی کشور اظهار کرد: پارسخودرو بهعنوان نخستین شرکت تولیدکننده خودرو در ایران، همواره از خودروسازان پیشرو و صاحبنام کشور بوده و به دلیل توجه ویژه به کیفیت محصولات، خاطرات و تجربیات مثبتی در ذهن مشتریان خود بر جای گذاشته است.
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین با تأکید بر رسالت این بانک در حمایت از بخشهای مولد اقتصاد و فعالان عرصه تولید خاطرنشان کرد: بانک پارسیان در سالهای گذشته همکاریهای گسترده و مؤثری با صنعت خودروسازی کشور داشته است و آمادگی دارد این تعاملات و همکاریها را در مسیر توسعه و پیشرفت شرکت پارسخودرو نیز گسترش دهد.
در ادامه این بازدید، بهمن حسینزاده، مدیرعامل پارسخودرو، با اشاره به شرایط اقتصادی و چالشهای ناشی از جنگ تحمیلی علیه کشور، گفت: بانک پارسیان همواره یکی از بزرگترین و اثرگذارترین بانکهای حامی صنعت خودرو ایران بوده است و حضور مدیران ارشد این بانک در شرایط کنونی، نشاندهنده درک صحیح آنان از اهمیت حمایت از تولید ملی و پشتیبانی از صنایع راهبردی کشور است.
وی ضمن قدردانی از حمایتها و همکاریهای بانک پارسیان، ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاریهای مشترک میان دو مجموعه، زمینه برای تحقق اهداف تولیدی، توسعه محصول و تقویت هرچه بیشتر صنعت خودرو کشور فراهم شود.