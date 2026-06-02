عکس: موزه «تار و پود» یزد؛ گنجینه‌ای برای احیای میراث نساجی ایران

کارخانه قدیمی ریسندگی جنوب در یزد، اکنون میزبان موزه‌ای است که با نمایش منسوجات سنتی و ابزارهای فرسوده اما باارزش بافندگی، روایت‌گر تاریخ پرفراز و نشیب نساجی ایران است؛ مکانی که در آن هنر و صنعت در هم تنیده‌اند.