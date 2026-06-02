عکس: موزه «تار و پود» یزد؛ گنجینهای برای احیای میراث نساجی ایران
کارخانه قدیمی ریسندگی جنوب در یزد، اکنون میزبان موزهای است که با نمایش منسوجات سنتی و ابزارهای فرسوده اما باارزش بافندگی، روایتگر تاریخ پرفراز و نشیب نساجی ایران است؛ مکانی که در آن هنر و صنعت در هم تنیدهاند.
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برچسبها:عکس تاریخی موزه تار و پود یزد ریسندگی
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