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کد خبر: ۱۳۷۶۵۲۱
بازدید: ۱۷۳۹

عکس: موزه «تار و پود» یزد؛ گنجینه‌ای برای احیای میراث نساجی ایران

کارخانه قدیمی ریسندگی جنوب در یزد، اکنون میزبان موزه‌ای است که با نمایش منسوجات سنتی و ابزارهای فرسوده اما باارزش بافندگی، روایت‌گر تاریخ پرفراز و نشیب نساجی ایران است؛ مکانی که در آن هنر و صنعت در هم تنیده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس تاریخی موزه تار و پود یزد ریسندگی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.