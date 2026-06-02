احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده بهارستان و اطراف آن خبر داد.

این انفجارات امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعدازظهر انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.