صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر

امروز سه شنبه ۱۲ خرداد، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده جنوب اصفهان وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۶
| |
892 بازدید
|
۱
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده بهارستان و اطراف آن خبر داد.

این انفجارات امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعدازظهر انجام می‌شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صدای انفجار انفجار کنترل شده سپاه صاحب الزمان اصفهان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آب رودخانه زاینده‌رود به اصفهان رسید
زاینده‌رود به اصفهان نزدیک شد
توصیه‌های مهم به شهروندان برای بازگشایی زاینده‌رود
شنیده شدن صدای انفجار در قشم
صدای انفجارها در بندرعباس کنترل شده است
وقوع انفجار مهیب در شهر بوستون آمریکا
انفجار کنترل شده در دهلران
نجات ۶۰ نفر از آتش مرگبار مجتمع مسکونی در اصفهان + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
ممنون که اعلام میشه ،قبلش
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m5s
tabnak.ir/005m5s