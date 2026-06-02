احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر
امروز سه شنبه ۱۲ خرداد، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده جنوب اصفهان وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده بهارستان و اطراف آن خبر داد.
این انفجارات امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ بعدازظهر انجام میشود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.
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