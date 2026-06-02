عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه رایزنی‌ها برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، مجلس و دولت بر اجرای این طرح توافق دارند.

احمد فاطمی؛ عضو کیمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با آخرین رایزنی ها در ارتباط با افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: یک کارگروهی در این ارتباط تشکیل شد و مقرر شد که منابع افزایش این اعتبار تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جهت تامین منابع این طرح مشکلاتی وجود دارد، گفت: مجلس و دولت مصمم هستند تا به نحوی محل اختصاص بودجه برای افزایش رقم کالابرگ تامین و در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نظارت ها و پیگیری های مجلس در این ارتباط به شکل مستمر ادامه دارد تا رقمی که مد نظر هست اجرا شود.

فاطمی در ارتباط با میزان افزایش رقم کالابرگ تصریح کرد: نظر مجلس بر افزایش صددرصدی این اعتبار است. اما با توجه به شرایط و توان مالی دولت، اگر حتی 50 درصد هم به این میزان اضافه شود قابل قبول است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت مصوبه دولت درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری، اظهار کرد: این موضوع در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد.

وی افزود: بر اساس این طرح، دو اقدام اساسی پیش‌بینی شده است؛ نخست پرداخت مستقیم حقوق‌ها به کارکنان و کارگران و حذف شرکت‌های واسطه و دوم ساماندهی نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت کارکنان از طریق قراردادهای کار معین.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در مدل پیشنهادی، قرارداد کار معین برای نیروهای دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر (ذیل ماده 32) و همچنین برای سایر نیروها لیسانس به پایین (ذیل ماده 124) در چارچوب مواد قانونی مربوطه تعریف شده است تا وضعیت استخدامی کارکنان شفاف و یکپارچه شود.

وی ادامه داد: در اینجا یک گره قانونی وجود دارد که باید حل شود. در نخستین فرصت با برگزاری جلسه حضوری مجلس این موضوع در دستور کار قرار می گیرد و حل خواهد شد.