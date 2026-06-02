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فاطمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار تأمین منابع / اصلاح ساختار پیمانکاری‌ها در دستور کار دولت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه رایزنی‌ها برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، مجلس و دولت بر اجرای این طرح توافق دارند.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۳
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10924 بازدید
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افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار تأمین منابع / اصلاح ساختار پیمانکاری‌ها در دستور کار دولت

احمد فاطمی؛ عضو کیمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با آخرین رایزنی ها در ارتباط با افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: یک کارگروهی در این ارتباط تشکیل شد و مقرر شد که منابع افزایش این اعتبار تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در جهت تامین منابع این طرح مشکلاتی وجود دارد، گفت: مجلس و دولت مصمم هستند تا به نحوی محل اختصاص بودجه برای افزایش رقم کالابرگ تامین و در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نظارت ها و پیگیری های مجلس در این ارتباط به شکل مستمر ادامه دارد تا رقمی که مد نظر هست اجرا شود. 

فاطمی در ارتباط با میزان افزایش رقم کالابرگ تصریح کرد: نظر مجلس بر افزایش صددرصدی این اعتبار است. اما با توجه به شرایط و توان مالی دولت، اگر حتی 50 درصد هم به این میزان اضافه شود قابل قبول است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت مصوبه دولت درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری، اظهار کرد: این موضوع در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد.

افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار تأمین منابع / اصلاح ساختار پیمانکاری‌ها در دستور کار دولت

وی افزود: بر اساس این طرح، دو اقدام اساسی پیش‌بینی شده است؛ نخست پرداخت مستقیم حقوق‌ها به کارکنان و کارگران و حذف شرکت‌های واسطه و دوم ساماندهی نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت کارکنان از طریق قراردادهای کار معین.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در مدل پیشنهادی، قرارداد کار معین برای نیروهای دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر (ذیل ماده 32) و همچنین برای سایر نیروها لیسانس به پایین (ذیل ماده 124) در چارچوب مواد قانونی مربوطه تعریف شده است تا وضعیت استخدامی کارکنان شفاف و یکپارچه شود.

وی ادامه داد: در اینجا یک گره قانونی وجود دارد که باید حل شود. در نخستین فرصت با برگزاری جلسه حضوری مجلس این موضوع در دستور کار قرار می گیرد و حل خواهد شد.

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کالابرگ اعتبار کالابرگ منابع مالی دولت مجلس خبر فوری تابناک احمد فاطمی کمیسیون اجتماعی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
17
پاسخ
چرا زودتر تکلیف نیروهای شرکتی را روشن نمی کنید ؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
افزایش حقوق بازنشستگان چی شد؟؟؟؟؟
با این هزینه های کمرشکن، مبلغ کالابرگ که مانند پارسال ،مبلغ حقوقها هم مانند پارسال ولی قیمت لبنیات و گوشت و برنج به قیمت روز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
21
پاسخ
من اخبار کشور را دنبال می کنم در ارتباط با اعتبار کالا برگ برای تمام اقشار جامعه باعث تعجب و حیرت من شد دولتی که دائم درفکر حذف یارانه ها و اختصاص کالا برگ برای 7دهک بوده به یکباره تصمیم گرفته شد کالا برگ ویارانه نقدی به همه تعلق خواهد گرفت یک دفعه شد حق عمومی که قاعدتاً هم هست جالبتر اینکه اعتبار 4 ماه هم ازقبل به یکباره تامین شد ولی الان بامشکل وعده داده شده در رابطه به افزایش مبلغ کالا برگ روبرو شده که قطعا این هم سرنوشت یارانه نقدی راکه سالها مبلغ ثابتی داردراپیدا خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
23
پاسخ
افزایش حقوق بازنشستگان چی شد؟؟؟؟؟
با این هزینه های کمرشکن، مبلغ کالابرگ که مانند پارسال ،مبلغ حقوقها هم مانند پارسال ولی قیمت لبنیات و گوشت و برنج به قیمت روز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
20
پاسخ
حداقل قیمتها را برگردونین به سال ۱۴۰۰ کالابرگ یه تومنی که به درد یه وعده سوپرمارکتیه پیش کشتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
5
پاسخ
ای بابا
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
6
پاسخ
اگه تورم نباشه نه حقوق بشتر بشه نه کالابرگ ها همین حقوقی که میگیریم کفاف میکنه به طوری که گوشت و مرغ و برنج وروغن نباید و ...... مثل چند سال پیش باش ،متاسفانه کنترل نمیکنید که هیچ روز به قیمت ها افزایش پیدا می‌کنند این حقوق و این کالا برگ منصفانه نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
7
پاسخ
منابع را از محل عوارض عبوری که از کشتی ها در تنگه هرمز می گیرید پرداخت کنید ‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
5
پاسخ
قیمت ها برگرده ب سال 1399 کالابرگ هم نمیخوایم با 1میلیون چی میشه خرید
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