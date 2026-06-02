حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به یک ساله شدن فعالیت اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های مجلس‌، گفت: بر اساس روال، هیئت رئیسه کمیسیون‌ها تقریباً در سالگرد انتخابات خود تجدید می‌شوند، زیرا از زمان رأی‌آوری اعضا یک سال می‌گذرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: پیش‌بینی می‌شود حداکثر ظرف ۲ تا سه هفته آینده، انتخابات هیئت رئیسه همه کمیسیون‌ها در اجلاسیه سوم برگزار شود. این انتخابات به صورت حضوری خواهد بود؛ یعنی هر کمیسیون زمان مشخصی را اعلام می‌کند و اعضا با حضور در جلسه، رأی می‌دهند.

به گزارش فارس؛ کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین رکن‌های پارلمانی است که تأثیر بسزایی در روند قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور دارد. این فرآیند بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و نقش مهمی در تعیین سیاست‌های کلان کشور ایفا می‌کند.

خردادماه هرسال، هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس طی انتخاباتی تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است که دوشنبه هفتم خرداد ماه انتخابات هیئت رئیسه قوه مقننه برای اجلاسیه سوم‌ برگزار شد که به تبع آن باید هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی برگزار شود.مجلس شورای اسلامی دارای 12 کمیسیون تخصصی شامل کمیسیون امنیت ملی، برنامه و بودجه، امور داخلی کشور و شوراها، عمران، صنایع و معادن، اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات، انرژی ، حقوقی وقضایی ، اجتماعی و همچنین فرهنگی است که هر یک در محدوده تخصصی خود به بررسی طرح‌ها و لوایح و سایر امور مرتبط می‌پردازند.

هر کمیسیون دارای یک رئیس، نایب رئیس، ۲ دبیر و یک سخنگو است که با اکثریت نسبى به مدت یک‌سال از سوی اعضای هر کمیسیون انتخاب می‌شوند که وظایف مشخصی در اداره امور کمیسیون بر عهده دارند.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پیش از بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی، جلسات کارشناسی برگزار می‌کنند. در این جلسات، نمایندگان عضو کمیسیون به بررسی جزئیات طرح‌ها پرداخته و نظرات کارشناسی خود را ارائه می‌دهند. سپس، گزارش نهایی کمیسیون به مجلس ارائه شده و در فرآیند تصویب قوانین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

