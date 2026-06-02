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سردار اسدی: هنوز برگ‌های برنده را رو نکرده‌ایم

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، گفت: بارها گفته‌ایم که هنوز همه برگ‌های برنده خود را رو نکرده‌ایم و برگ‌های زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۹۹
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سردار اسدی: هنوز برگ‌های برنده را رو نکرده‌ایم

سردار محمدجعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌وگویی، در واکنش به ادعاهای اخیر محافل رسانه‌ای غربی و مقامات آمریکایی مبنی بر آسیب‌پذیری توان دفاعی ایران، اظهار داشت: ما بارها گفته‌ایم که هنوز همه برگ‌های برنده خود را رو نکرده‌ایم و برگ‌های زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار اسدی در تشریح وضعیت صنعت دفاعی کشور، عنوان کرد: در طول جنگ اخیر، طبیعتاً صنعت دفاعی آسیب‌هایی دیده است، اما به لطف خدا، مکان‌هایی که اکنون از آن‌ها برای تولید تجهیزات نظامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده می‌کنیم، کاملاً از دید دشمن مخفی است و آن‌ها هیچ خبری از محل آن ندارند؛ لذا وضعیت ما در زمینه تولیدات دفاعی، قابل قبول است.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، مردم را مهم‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: نیروهای مسلح ما نیازی به بمب اتم ندارند و سلاح برتر و یا بمب اتم ما همین «مردم» هستند که بیش از ۹۰ شب در خیابان‌ها و میادین حاضر شده‌اند.

وی با اشاره به تهدیدهای ناتو و متحدان غربی گفت: از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون، آمریکا و هم‌پیمانانش از جمله پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در عرصه مقابله با انقلاب حضور داشته‌اند؛ اما حتی در دوران جنگ هشت‌ساله که شوروی سابق هم حضور داشت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و اکنون هم اگر اقدامی علیه ایران اسلامی انجام دهند با شکست مواجه خواهند شد.

سردار اسدی با یادآوری تهدید یکی از مقامات غربی مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر، تصریح کرد: پیام ما این است که حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم، با سنگ به جنگ آمریکا می‌رویم؛ زیرا ما اهل تسلیم‌شدن در مقابل آمریکا نیستیم.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با هشدار نسبت به محاسبات غلط دشمن آمریکایی-صهیونی و همپیمانانشان، تأکید کرد: آمریکا فقط خواهان تسلیم کامل ما است و ملت ایران هم هرگز تسلیم نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: وقتی تسلیم در کار نیست، جنگ در پیش است؛ بنابراین ما منتظریم و مشکلی با جنگ نداریم؛ لذا اگر ناتو هم در این عرصه حاضر شود، ما هیچ‌گونه نگرانی نداریم.
 

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سردار اسدی ایران آمریکا جمهوری اسلامی ایران قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ناتو انقلاب اسلامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
7
پاسخ
کی انشاالله
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
لطفآ قبل از ناامیدی مردم دست به کار شوید.مردم صبر ایوب ندارن دیگه.
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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