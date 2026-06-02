تورم نسبت به پارسال چند درصد رشد داشته؟

مرکز آمار، نرخ تورم اردیبهشت را اعلام کرد که بر اساس آن، این نرخ نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد، نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۳.۹ درصد افزایش یافته و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷.۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۱۹.۶ رسیده است.

افزایش ۸۳.۹ درصدی هزینه خانوارها نسبت به اردیبهشت پارسال

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۳.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۳.۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند.

تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۸.۸ درصد بوده است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، هشت درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۹.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارها ۵۷.۷ درصد

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۷.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل چهار واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۷.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۵.۹ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم است.

بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶.۲ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

