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وال‌استریت‌ژورنال:

فشار مرگبار ترامپ بر عمان برای انتخاب یک طرف!

روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت اگرچه عمان در مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کرد و در اوایل جنگ اخیر برای حفظ کانال ارتباطی کوشید، اما دولت ترامپ اخیرا رویکرد عمان در قبال ایران را به عنوان رویکردی خصمانه در قبال آمریکا دانسته و مسقط را برای انتخاب میان تهران و واشنگتن تحت فشار گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۷۹
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2134 بازدید
فشار مرگبار ترامپ بر عمان برای انتخاب یک طرف!

به گزارش تابناک؛ روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: اگرچه عمان در مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کرد و در اوایل جنگ اخیر برای حفظ کانال ارتباطی کوشید، اما دولت ترامپ اخیرا رویکرد عمان در قبال ایران را به عنوان رویکردی خصمانه در قبال آمریکا دانسته و مسقط را برای انتخاب میان تهران و واشنگتن تحت فشار گذاشته است.

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ترامپ آمریکا عمان دشمن میانجی فشار حداکثری وال استریت ژورنال مذاکرات ایران و آمریکا مسقط
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