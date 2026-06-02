والاستریتژورنال:
فشار مرگبار ترامپ بر عمان برای انتخاب یک طرف!
روزنامه والاستریت ژورنال نوشت اگرچه عمان در مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کرد و در اوایل جنگ اخیر برای حفظ کانال ارتباطی کوشید، اما دولت ترامپ اخیرا رویکرد عمان در قبال ایران را به عنوان رویکردی خصمانه در قبال آمریکا دانسته و مسقط را برای انتخاب میان تهران و واشنگتن تحت فشار گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۷۹| |
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به گزارش تابناک؛ روزنامه والاستریت ژورنال نوشت: اگرچه عمان در مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کرد و در اوایل جنگ اخیر برای حفظ کانال ارتباطی کوشید، اما دولت ترامپ اخیرا رویکرد عمان در قبال ایران را به عنوان رویکردی خصمانه در قبال آمریکا دانسته و مسقط را برای انتخاب میان تهران و واشنگتن تحت فشار گذاشته است.
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