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واکنش غیرمنتظره رابرت‌پیپ به پست‌ جدید ترامپ

تله تشدید تنش در حال تبدیل شدن به یک دوره بلندمدت از بی‌ثباتی است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۶۶
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2692 بازدید
واکنش غیرمنتظره رابرت‌پیپ به پست‌ جدید ترامپ

به گزارش تابناک؛ «رابرت پیپ» استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو نوشت: پست جدید ترامپ نشان‌ دهنده افزایش قدرت ایران است. 

ایران اعلام می‌کند تا زمانی که اسرائیل به حزب‌الله حمله می‌کند، هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد داد. ترامپ بلافاصله با نتانیاهو تماس می‌گیرد. 

اما همه ما می‌دانیم که خویشتنداری اسرائیل موقتی است. تله‌ تشدید تنش در حال تبدیل شدن به یک دوره بلندمدت از بی‌ثباتی است.

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