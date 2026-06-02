جدیدترین اخبار پیش بینی هواشناسی کشور
به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، با اشاره به آخرین پیشبینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: امروز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، همچنین ارتفاعات در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار و رعد و برق، وزش باد گاهی همراه با وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط طی روزهای چهارشنبه تا جمعه برای شمال غرب، شمال شرق، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز و روز شنبه تنها در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: امروز و فردا برای استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور، روزهای چهارشنبه تا جمعه برای غرب و جنوب غرب کشور، و طی پنج روز آینده برای شمال شرق و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.