شناسایی بیش از ۳۰۰۰ کودک دارای اختلال

​رییس گروه غربالگری اختلالات منجر به معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور از پوشش ۹۶ درصدی غربالگری شنوایی نوزادان در سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود تمام چالش‌ها، فرآیند غربالگری به صورت مستمر و بدون وقفه در مراکز مستقل غربالگری و بیمارستان‌ها ارائه شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منصور​ اسماعیل‌زاده، ضمن تشریح آخرین وضعیت و آمار‌های طرح ملی غربالگری شنوایی نوزادان در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، فرآیند غربالگری شنوایی در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز مستقل غربالگری بهداشتی، به صورت کاملاً عادی و مستمر جریان داشت و هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه این خدمات حیاتی ایجاد نشد.

​وی با اشاره به آمار‌های ثبت شده در سال گذشته تصریح کرد: از مجموع ۸۹۲ هزار متولد زنده در کشور که موفق به دریافت شناسنامه شده‌اند، سازمان بهزیستی موفق به پوشش حدود ۸۸۰ هزار نفر (معادل ۹۶ درصد کل مواردی که شناسنامه دریافت کرده‌اند) شده است. از این تعداد، حدود ۳۴۰۰ نوزاد با انواع اختلالات شنوایی تشخیص داده شدند. افزون بر آمار‌های رسمی، سازمان بهزیستی حدود ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی (عمدتاً شهروندان افغانستان) را نیز تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار داده و از آنجا که این افراد فاقد شناسنامه ایرانی هستند، در آمار ۹۶ درصدی متولدین زنده کشور لحاظ نمی‌شوند؛ اما در صورت احتساب این گروه، نرخ پوشش واقعی سازمان بهزیستی به ۹۸ درصد ارتقا می‌یابد.

​ثبات آماری در سال‌های گذشته

​اسماعیل‌زاده درباره روند نمودار ابتلا و مقایسه آمار‌های سال ۱۴۰۴ با سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان پوشش سازمان در سه سال گذشته همواره در محدوده ۹۵ درصد بوده و تعداد نوزادان شناسایی‌شده مبتلا به اختلال شنوایی نیز در این سال‌ها با نوساناتی اندک، همواره بین ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ نفر ثابت بوده است. این روند و رویه حمایتی در سال جاری نیز با همان قوت گذشته ادامه دارد.

​رییس گروه پیشگیری از غربالگری‌های منجر به معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: اگرچه وظیفه مستقیم بخشی از تامین تجهیزات و فرآیند‌های تخصصی درمان از جمله کاشت حلزون بر عهده دفاتر و بخش‌های دیگری است، اما ماموریت همکاران ما در گروه غربالگری تنها به شناسایی محدود نمی‌شود. تعهد ما به این کودکان و خانواده‌هایشان تا زمان حصول نتیجه کامل پابرجاست. سازمان بهزیستی تا زمانی که مداخلات طبی، توانبخشی و حمایتی برای نوزادان شناسایی‌شده به طور کامل انجام نگیرد، روند پیگیری خود را متوقف نخواهد کرد. هدف غایی ما این است که با مداخله به هنگام، اجازه ندهیم یک نقص شنوایی مانع حضور فعال و عادی این کودکان در آینده جامعه شود.