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دیدار رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره با عراقچی

مجتبی فردوسی پور رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در مصر با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۶۰
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دیدار رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره با عراقچی

در این دیدار، فردوسی‌پور رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر، گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه تهران و قاهره، روند تعاملات سیاسی و همکاری‌های در حال گسترش میان دو کشور ارائه کرد. 

به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به تقویت روابط دو کشور در سال های اخیر، رایزنی های دوجانبه را برای توسعه روابط و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای مهم دانست و با تأکید بر جایگاه دو کشور در جهان اسلام، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.

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