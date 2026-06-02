صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احکام اعدام سه متجاوز به عنف اجرا شد

احکام اعدام سه متجاوز به عنف پس از طی روند قانونی، در دو استان کردستان و گیلان اجرا شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۵۶
| |
5511 بازدید
احکام اعدام سه متجاوز به عنف اجرا شد

احکام اعدام سه متجاوز به عنف پس از طی روند قانونی، در دو استان کردستان و گیلان اجرا شد.
اجرای حکم اعدام عاملان تجاوز به عنف به نوجوان ۱۴ ساله در قروه

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ حسن طهماسبی فرزند علی و کوهیار عباسی فرزند علی‌اکبر که به جرم تجاوز به عنف نسبت به فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله شهرستان قروه به اعدام محکوم شده بودند، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

۲۳ مردادماه سال ۱۴۰۳، فرید صادقی، نوجوان ۱۴ ساله شهرستان قروه، پس از آدم‌ربایی توسط دو نفر به نام‌های حسن طهماسبی فرزند علی و کوهیار عباسی فرزند علی‌اکبر، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت.

در پی وقوع این جنایت و شکایت اولیای دم و انجام تحقیقات مقدماتی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

پرونده متهمان با حضور وکلای آنها در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف مورد رسیدگی قرار گرفت.

متهمان در جریان رسیدگی قضایی، به صراحت به ارتکاب جرم تجاوز به عنف اقرار کردند.

پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مستندات موجود، دادگاه متهمان را به اتهام تجاوز به عنف نسبت به اعدام محکوم کرد.

وکلای متهمان نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کردند، اما قضات دیوان عالی کشور با بررسی پرونده و مستندات موجود، حکم صادره را تأیید و ابرام کردند.

حکم اعدام حسن طهماسبی و کوهیار عباسی به جرم تجاوز به عنف، صبح امروز در شهرستان قروه اجرا شد.
عامل جنایت وحشتناک علیه کودک ۱۰ ساله رشتی به دار مجازات آویخته شد

هفدهم مرداد ۱۴۰۴ پدر و مادر کودک ۱۰ ساله رشتی به نام ایلیا زادحسین با مراجعه به کلانتری ۱۸ رشت گزارش مفقودی فرزند خود را ثبت کردند. بلافاصله پس از این گزارش تحقیقات مقدماتی برای یافتن اثری از ایلیا آغاز و سرانجام در همان روز متهم پرونده با نام بهنام نعمتی تمرین بازداشت و انجام تحقیقات مقدماتی و فنی از او شروع شد.

بهنام نعمتی تمرین روز شانزدهم مرداد با سوار کردن ایلیا به خودروی خود او را به منزل مسکونی‌اش در محله حمیدیان رشت برده و پس از ارتکاب عمل شنیع لواط به عنف جسد او را در روستای آقاسید شریف رها کرده بود.

با مراجعه ضابطان قضایی به محل رهاسازی پیکر بی جان کودک ۱۰ ساله رشتی و کشف جسد تحقیقات وارد فاز جدیدی شد.

بهنام نعمتی تمرین با قرار گرفتن در مقابل امارات و اسناد معتبر پرونده از جمله گزارش پزشکی قانونی و تصاویر دوربین مداربسته نصب شده در منزل شخصی‌اش ارتکاب عمل شنیع علیه ایلیا را پذیرفت و پرونده به مرجع صالح واصل شد.

در جلسه دادگاه متهم در حضور وکیل خود محاکمه شد. حکم صادره با اعتراض وکیل متهم به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام قضات دیوان عالی کشور با استناد به امارات، شواهد، اسناد و گزارش پزشکی قانونی، بهنام نعمتی تمرین را به واسطه انجام عمل شنیع لواط به عنف مستحق اجرای حکم اعدام دانستند.

با تائید حکم اعدام بهنام نعمتی تمرین در دیوان عالی کشور بحکم اعدام این فرد اجرا شد.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اعدام تجاوز تجاوز به عنف دادگستری
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکمیل اقدامات قضایی پرونده نوجوان زرین دشتی
حکم اعدام پسر مسافرکش به جرم تجاوز به دختر جوان
اعدام عامل تجاوز به دانش‌آموز و زن متاهل در میناب
حکم اعدام یک کارگردان تئاتر !
تجاوز وحشتناک به دختر جوان در زمین‌های کشاورزی
قتل زن جوان مسافر پس از اقدام غیراخلاقی
۳ متجاوز به عنف در استان گلستان اعدام شدند
آزار و اذیت زن جوان در پارک نهج البلاغه
احکام اعدام 5 قاتل و متجاوز اجرا شد
حکم اعدام متجاوز به عنف در همدان صادر شد
اطلاعیه دادگستری فارس درباره پرونده «نوید افکاری»
اعدام ۲ متجاوز به‌عنف در قائمشهر
«کیوان امام وردی» به اعدام محکوم شد
توضیحات دادگستری مشهد درباره اعدام یک مجرم
شیطان پیر اعدام شد
متجاوز به عنف دستگیر شد ؛‌ ع - سلامت کیست؟
افزایش شاکیان در ایرانشهر به ۵ نفر
شمارش معکوس برای اعدام یک مفسد فی الارض
حکم اعدام برای تجاوز به کودک ۸ساله
گزارشی از  یک پرونده بزرگ‌ تجاوز به عنف در همدان
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m4u
tabnak.ir/005m4u