مکزیکوسیتی به آشوب کشیده شد
در فاصله چند روز باقیمانده تا جام جهانی، مکزیک به عنوان یکی از میزبانان همچنان با حاشیههای بزرگی روبهروست به طوری که پلیس مکزیکوسیتی به سمت معلمان معترض گاز اشکآور پرتاب کرد تا مانع از رسیدن آنها به میدان تاریخی محل ساخت «جشن هواداران» جام جهانی ۲۰۲۶ شود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، این درگیری زمانی آغاز شد که معلمان که خواستار حقوق و مزایای بهتر هستند، از یکی از موانع فلزی و یک صفحه نمایش غول پیکر که هواداران اولین بازی جام جهانی مکزیک را در ۱۱ ژوئن تماشا خواهند کرد، عبور کردند.
فیلیبرتو فراستو رئیس اتحادیه، به خبرگزاری فرانسه گفت: این رویداد باید به حالت تعلیق درآید. آرمانی مانند آرمان ما باید بسیار فراتر از این باشد. درخواست ما بسیار مهمتر از این سرگرمی است.
تجمعکنندگان تهدید کردند که اگر دولت به خواستههای آنها برای افزایش حقوق و لغو قوانین بازنشستگی عمل نکند، میلیونها معلم در طول جام جهانی به پایتخت احضار خواهند شد.
در سال ۲۰۲۵ همین جناح موجی از اعتراضات را رهبری کرد به طوری که پایتخت فلج، جادهها مسدود و حتی ورودی فرودگاه مکزیکوسیتی - یکی از پرترددترین فرودگاههای آمریکای لاتین بسته شد.
خبرگزلری فرانسه گزارش کرد که چندین نفر در این اعتراضات زخمی شدهاند. معترضان در پاسخ به گاز اشکآور، ترقه به سمت مقامات پرتاب کردند. برخی از راهپیمایان نقابدار با لوله به موانع فلزی کوبیدند در حالی که برخی دیگر شیشههای یک یدککش پلیس و یک ساختمان دولتی را شکستند.