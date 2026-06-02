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مکزیکوسیتی به آشوب کشیده شد

در فاصله چند روز مانده به جام جهانی معلمان با تجمع در خیابان‌ها در مکزیک با پلیس درگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۴۷
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مکزیکوسیتی به آشوب کشیده شد

در فاصله چند روز باقیمانده تا جام جهانی، مکزیک به عنوان یکی از میزبانان همچنان با حاشیه‌های بزرگی روبه‌روست به طوری که پلیس مکزیکوسیتی به سمت معلمان معترض گاز اشک‌آور پرتاب کرد تا مانع از رسیدن آنها به میدان تاریخی محل ساخت «جشن هواداران» جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این درگیری زمانی آغاز شد که معلمان که خواستار حقوق و مزایای بهتر هستند، از یکی از موانع فلزی و یک صفحه نمایش غول پیکر که هواداران اولین بازی جام جهانی مکزیک را در ۱۱ ژوئن تماشا خواهند کرد، عبور کردند. 

فیلیبرتو فراستو رئیس اتحادیه، به خبرگزاری فرانسه گفت: این رویداد باید به حالت تعلیق درآید. آرمانی مانند آرمان ما باید بسیار فراتر از این باشد. درخواست ما بسیار مهم‌تر از این سرگرمی است.

مکزیکوسیتی به آشوب کشیده شد

تجمع‌کنندگان تهدید کردند که اگر دولت به خواسته‌های آنها برای افزایش حقوق و لغو قوانین بازنشستگی عمل نکند، میلیون‌ها معلم در طول جام جهانی به پایتخت احضار خواهند شد.

در سال ۲۰۲۵ همین جناح موجی از اعتراضات را رهبری کرد به طوری که پایتخت فلج، جاده‌ها مسدود و حتی ورودی فرودگاه مکزیکوسیتی - یکی از پرترددترین فرودگاه‌های آمریکای لاتین بسته شد.

خبرگزلری فرانسه گزارش کرد که چندین نفر در این اعتراضات زخمی شده‌اند. معترضان در پاسخ به گاز اشک‌آور، ترقه به سمت مقامات پرتاب کردند. برخی از راهپیمایان نقابدار با لوله به موانع فلزی کوبیدند در حالی که برخی دیگر شیشه‌های یک یدک‌کش پلیس و یک ساختمان دولتی را شکستند.

مکزیکوسیتی به آشوب کشیده شد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
حالا تیم ملی را می خواهید ببرید تیخوانا که یکی از ۵ شهر جرم خیز دنیا است . آمریکایی ها یک پولی می دهند به کارتلهای جنایتکار یک بلایی سر تیم می آورند .
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