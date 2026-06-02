مبینا نعمت‌ زاده، دارنده مدال برنز المپیک پاریس، روز گذشته در حاشیه مراسم انتخاب برترین‌های ورزش کشور با اعلام خبر پارگی رباط صلیبی خود، از دوری طولانی‌ مدت از میادین خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی در این خصوص گفت: به دلیل پارگی رباط صلیبی، بازی‌های آسیایی ناگویا را از دست داده‌ام و باید حدود ۹ ماه دوران نقاهت را پشت سر بگذارم.

این اظهارات عملاً حضور ناهید کیانی در بیستمین دوره بازی‌ های آسیایی ناگویا را قطعی کرد. پیش از این قرار بود بر اساس تصمیم کمیته فنی فدراسیون تکواندو، ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده در دو مرحله مسابقه انتخابی به مصاف یکدیگر بروند تا نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم ایران برای اعزام به ناگویا مشخص شود، اما مصدومیت شدید نعمت‌زاده باعث شد؛ کیانی بدون نیاز به برگزاری انتخابی، صاحب سهمیه این وزن شود.

ناهید کیانی، نایب‌ قهرمان المپیک پاریس و پرافتخارترین بانوی تکواندوکار کشورمان، چندی پیش با کسب مدال طلای رقابت‌های مغولستان، ۴۰ امتیاز ارزشمند در مسیر کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس به دست آورد و جایگاه خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا تثبیت کرد.

کیانی با حضور در ناگویا، سومین تجربه خود در بازی‌ های آسیایی را پشت سر خواهد گذاشت. وی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا موفق به کسب مدال برنز شد و در بازی‌ های آسیایی هانگژو نیز پرچمدار کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بود و حالا ستاره تکواندوی بانوان ایران به دنبال سومین حضور خود در بازیهای آسیایی است.

اما اهمیت حضور کیانی در ناگویا تنها به کسب یک مدال دیگر محدود نمی‌شود. در صورتی که ناهید موفق به کسب مدال طلای بازی‌ های آسیایی ناگویا شود، ۴۰ امتیاز دیگر به اندوخته خود در مسیر کسب سهمیه المپیک اضافه خواهد کرد؛ اتفاقی که می‌تواند راه او را برای حضور در المپیک لس‌آنجلس هموار و حتی تا حد زیادی قطعی کند.

کیانی که نخستین حضور المپیکی خود را در توکیو مقابل کیمیا علیزاده تجربه کرد و مدال بدست نیاورد، اما در المپیک پاریس با کسب مدال نقره تاریخی، نام خود را به عنوان موفق‌ ترین بانوی تکواندوکار ایران ثبت کرد. اکنون کیانی در آستانه ثبت رکوردی بزرگ قرار دارد؛ رکوردی که می‌تواند با کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس، نام او را به عنوان یکی از معدود ورزشکاران زن ایران با سه حضور متوالی در المپیک در تاریخ ورزش کشور ماندگار کند.

از سوی دیگر، دوری ۹ ماهه مبینا نعمت‌ زاده از میادین، مسیر او را برای حضور در رقابت‌ های مهم پیش رو دشوار کرده است. تکواندوکاران ایران تنها دو مرحله گرندپری را برای کسب امتیازات مهم پیش‌رو دارند که هر کدام ۶۰ امتیاز در رنکینگ المپیکی ارزش دارد. در چنین شرایطی، ناهید کیانی با توجه به امتیازات کسب‌ شده و جایگاه فعلی خود، شرایط به مراتب بهتری برای رسیدن به المپیک لس‌ آنجلس خواهد داشت.

کارنامه افتخارات ناهید کیانی نیز نشان‌ دهنده روند رو به رشد وی در سال‌های اخیر است.کیانی در بازی‌ های همبستگی کشورهای اسلامی باکو ۲۰۱۷ و قونیه ۲۰۲۱ موفق به کسب دو مدال طلا شد اما در ریاض موفق به حضور نشد تا یک رکورد جالبی را نیز در بازیهای کشورهای اسلامی به نام خود ثبت کند. همچنین در رقابت‌ های مختلف بین‌ المللی طی سال‌های اخیر مدال‌ های نقره و برنز متعددی کسب کرده و در خردادماه امسال نیز با فتح سکوی نخست مسابقات مغولستان، یک طلای ارزشمند دیگر به ویترین افتخارات خود افزود.

کیانی همچنین در سال ۲۰۲۳ با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان در باکو، یکی از مهم‌ترین افتخارات تاریخ تکواندوی بانوان ایران را رقم زد.

حالا همه چیز برای ثبت یک دستاورد تاریخی فراهم شده است؛ ناهید کیانی می‌تواند با طلای بیستمین دوره بازی های آسیایی ناگویا، علاوه بر تثبیت جایگاه خود به عنوان پرافتخارترین بانوی تکواندوکار ایران، گام بلندی به سوی سومین حضور در بازیهای المپیک بردارد؛ اتفاقی که یک رکورد بزرگ و کم‌ نظیر در ورزش بانوان ایران خواهد بود.