اقدامات جدید ایران در روند مذاکرات با آمریکا

با توجه به این که منافع راهبردی ایران اقتضا می کرد در مقطع فعلی در حمایت از لبنان وارد عمل شود، به نظر می رسد ایران برنامه ای ۳ مرحله ای در ۳ جبهه دیپلماسی، نظامی و اقتصادی تدارک دیده است؛

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ این روزنامه در تحلیلی با عنوان «توافق روی کاغذ جنگ در میدان» به تحولات جدید در روند مذاکرات ایران و آمریکا برای توافق پرداخت و در بخش پایانی آن نوشت: «با توجه به این که منافع راهبردی ایران اقتضا می کرد در مقطع فعلی در حمایت از لبنان وارد عمل شود، به نظر می رسد ایران برنامه ای ۳ مرحله ای در ۳ جبهه دیپلماسی، نظامی و اقتصادی تدارک دیده است؛

گام نخست این برنامه را تسنیم خبر داده و نوشته « ایران در واکنش به نقض آتش بس در لبنان، تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند.» بنا بر این خبر، با توجه به این که آتش بس در لبنان، پیش شرط ایران در مذاکرات بوده، تیم مذاکره‌کننده ایرانی «گفت و گوها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف می‌کند. ایران اصرار دارد تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود، گفت و گویی در کار نخواهد بود.

در همین خبر گام دوم اشاره شده که عبارت است از باز شدن جبهه های جدیدی که پیشتر رهبر معظم انقلاب، هشدار داده بودند، مهمترین این جبهه ها انسداد کامل تنگه هرمز و البته انسداد تنگه باب‌المندب است.

گام سوم هم در بیانات هشدارآمیز ساعتی پیش سرلشکر عبداللهی دیده می شود که با اشاره به هشدار تخلیه برای ضاحیه، صراحتاً تهدید کرده است: «با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.»