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پیام سردار قاآنی درباره باب‌المندب و شرارت صیونیست‌ها

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نوشت: رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیات‌های حزب‌الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کردزد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۲۱
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پیام سردار قاآنی درباره باب‌المندب و شرارت صیونیست‌ها

به گزارش تابناک، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره باب‌المندب و شرارت جدید صهیونیست‌ها نوشت: 

شرارت صهیونیست‌ها در لبنان و غزه در سایه حمایت‌های وقیحانه آمریکا، عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانی‌ها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبهه‌ها و همسان‌سازی وضعیت ترافیکی تنگه باب‌المندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد.

رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیات‌های حزب‌الله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.

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قاآنی سردار قاآنی سپاه قدس اسرائیل لبنان حمله هوایی نقض آتش بس باب المندب یمن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مصطفی محروقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
4
پاسخ
فرمانده گوش به فرمان وآماده دفاع هستیم
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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