پیام سردار قاآنی درباره بابالمندب و شرارت صیونیستها
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نوشت: رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیاتهای حزبالله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کردزد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۲۱| |
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به گزارش تابناک، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره بابالمندب و شرارت جدید صهیونیستها نوشت:
شرارت صهیونیستها در لبنان و غزه در سایه حمایتهای وقیحانه آمریکا، عزم محور مقاومت را برای توسعه پشتیبانیها از هر دو جبهه، اقدام برای فعالسازی سایر جبههها و همسانسازی وضعیت ترافیکی تنگه بابالمندب با تنگه هرمز رقم خواهد زد.
رژیم مفلوک صهیونی بداند جنایت توامان در جنوب لبنان و غزه، او را در گرداب عملیاتهای حزبالله و طوفان دوباره جوانمردان فلسطینی گرفتار خواهد کرد.
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