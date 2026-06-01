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ادعای ترامپ درباره توقف حملات اسرائیل و حزب الله

رئیس‌جمهور آمریکا تماس خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را «سازنده» خواند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۱۵
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2158 بازدید
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ادعای ترامپ درباره توقف حملات اسرائیل و حزب الله

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با بی‌بی نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل داشتم.»

وی در پی این تماس مدعی شد: «هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه باشد، از قبل بازگردانده شده است.»

ترامپ در ادامه ادعایش افزود: «به همین ترتیب، از طریق نمایندگان عالی‌رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازی‌ها متوقف شود. اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند.»

پیش از این کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: «تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو بیش از یک ساعت به طول انجامید.»

پیش از این تماس، پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش کرد که تلاش دولت ترامپ برای کاهش تنش در لبنان تا حدی به دلیل تمایل ایالات متحده برای رسیدن به توافق با ایران بوده است. تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا و ایران برای پایان جنگ درباره آن مذاکره می‌کنند، ‌شامل پایان درگیری در تمامی‌ جبهه‌ها، از جمله در لبنان است.

مقامات رژیم صهیونیستی می‌گویند این رژیم در روزهای اخیر عملیات زمینی خود را گسترش داده و پیشتر از دولت ترامپ خواسته اجازه دهد «حملات بزرگی» در بیروت انجام دهد.

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آمریکا ترامپ گفتگوی تلفنی نتانیاهو اسرائیل لبنان حمله هوایی نقض آتش بس حزب الله لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
1
پاسخ
چنین نتیجه ای زمانی به دست می آید که با تنها زبانی که ترامپ میفهمد با او صحبت کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
2
پاسخ
بدبخت مردم لبنان ، از عروس خاورمیانه به چه روزی افتادن
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