ادعای ترامپ درباره توقف حملات اسرائیل و حزب الله

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با بی‌بی نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل داشتم.»

وی در پی این تماس مدعی شد: «هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه باشد، از قبل بازگردانده شده است.»

ترامپ در ادامه ادعایش افزود: «به همین ترتیب، از طریق نمایندگان عالی‌رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازی‌ها متوقف شود. اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند.»

پیش از این کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: «تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو بیش از یک ساعت به طول انجامید.»

پیش از این تماس، پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش کرد که تلاش دولت ترامپ برای کاهش تنش در لبنان تا حدی به دلیل تمایل ایالات متحده برای رسیدن به توافق با ایران بوده است. تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا و ایران برای پایان جنگ درباره آن مذاکره می‌کنند، ‌شامل پایان درگیری در تمامی‌ جبهه‌ها، از جمله در لبنان است.

مقامات رژیم صهیونیستی می‌گویند این رژیم در روزهای اخیر عملیات زمینی خود را گسترش داده و پیشتر از دولت ترامپ خواسته اجازه دهد «حملات بزرگی» در بیروت انجام دهد.