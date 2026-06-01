حمله به ضاحیه لبنان به تعویق افتاد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سازمان پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد که اسرائیل برای انجام حملهای گسترده به ضاحیه جنوبی بیروت برنامه ریزی کرده بود، اما این حمله در لحظه آخر به تعویق افتاد.
این رسانه مدعی شد که دخالت آمریکا باعث به تعویق افتادن حمله شده است.
پیشتر قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) با اشاره به تهدید نخستوزیر رژیم صهیونیستی به بمباران ضاحیه و بیروت تصریح کرد: با توجه به نقض مکرر آتشبس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید، به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهیم که اگر نمیخواهند آسیب ببینند، منطقه را ترک نمایند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) در اطلاعیهای عنوان کرد: نتانیاهو در ادامه شرارتهای خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) تصریح کرد: با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید، به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهیم که اگر نمیخواهند آسیب ببینند، منطقه را ترک نمایند.