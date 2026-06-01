نشست شورای حکام درباره حمله به نیروگاه «براکه» امارات
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی جمعه هفته جاری درباره حمله به نیروگاه «براکه» امارات نشستی را برگزار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۰۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از وبگاه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) روز جمعه ۵ ژوئن ساعت ۱۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در اتاق هیئت مدیره C در وین (VIC) جلسهای را برگزار می کند.
این نشست با حضور رئیس شورا و به دنبال درخواست مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی در ارتباط با حمله به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.
رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی جلسه را با یک بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد.
این در حالی است که وزارت دفاع امارات پیشتر مدعی شد که پدافند هوایی این کشور ۶ پهپاد متخاصم را رصد و با موفقیت رهگیری کرد.
این وزارتخانه مدعی شد که این پهپادها، مناطق غیرنظامی و حیاتی در امارات را هدف قرار داده بودند.
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امارات دشمنی کرده ومیکنه از اسرائیل خبيث تر کثیف تره باید مثل یک دشمن تمام عیار به حساب بیاد که دیگه پا نشه باید به نظر من اول امارات بعد اسرائیل
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