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نشست شورای حکام درباره حمله به نیروگاه «براکه» امارات

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه هفته جاری درباره حمله به نیروگاه «براکه» امارات نشستی را برگزار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۰۱
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8100 بازدید
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نشست شورای حکام درباره حمله به نیروگاه «براکه» امارات

به گزارش تابناک به نقل از وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) روز جمعه ۵ ژوئن ساعت ۱۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در اتاق هیئت مدیره C در وین (VIC) جلسه‌ای را برگزار می کند.

این نشست با حضور رئیس شورا و به دنبال درخواست مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی در ارتباط با حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.

رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه را با یک بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد.

این در حالی است که وزارت دفاع امارات پیشتر مدعی شد که پدافند هوایی این کشور ۶ پهپاد متخاصم را رصد و با موفقیت رهگیری کرد.

این وزارتخانه مدعی شد که این پهپادها، مناطق غیرنظامی و حیاتی در امارات را هدف قرار داده بودند.

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برچسب ها
آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکام امارات نیروگاه اتمی نیروگاه هسته ای نیروگاه براکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
11
پاسخ
امارات باید نابود شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
3
پاسخ
امارات دشمنی کرده ومیکنه از اسرائیل خبيث تر کثیف تره باید مثل یک دشمن تمام عیار به حساب بیاد که دیگه پا نشه باید به نظر من اول امارات بعد اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
خود نیروگاه نه نزدیکش زده شده
این شورای حکام و گروسی بیشرف کجا بودن وقتی سایت های هسته ای ما رو مستقیما زدن
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