زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: امتحانات نهایی احتمالا بین ۱۳ تا ۲۱ تیر برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۹۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا کاظمی گفت: تاریخ قطعی برگزاری این امتحانات بعد از تایید مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار میشود و هیچگونه تغییری در اصل برگزاری این آزمونها وجود ندارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
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انتشار یافته: ۳۱
۱۳ تا ۲۱ تیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا با روان ما بازی میکنین؟؟؟
چرا از مرداد برگزار نمیکنین؟
چرا با روان ما بازی میکنین؟؟؟
چرا از مرداد برگزار نمیکنین؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دانش آموز| |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
منظور من اینه که باید از یک مرداد برگزار بشه مثلا تا ۲۸ مرداد ادامه داشته باشه،بعدشم مثلا ۱۳ شهریور کنکور برگزار
..کنن
واقعا نیم سال دوم درس ها قشنگ تو آزمونا معلومه که چقدر ضعیفیم اونم بخاطر همین شرایط دی به بعد و جنگو...حداقل یه تایم اضافه تر بدن بتونیم با کلاسای انلاین جبران کنیم
ناشناس| |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
یعنی یکی از این روزا رو برای شروع انتخاب میکنن
حالا شروعش یا ۱۳ ، یا ۱۴ ، یا ... شایدم ۲۱
هر روز یه تصمیم گرفته میشه
علت این همه لجاجت و بازی با روان دانش آموزان چیست تابناک منتشر کنید لطفا
لطفا این قدر با روان این بچه ها بازی نکنید همون تاریخ که اعلام کردید ۲۱ تا ا۱۵ مرداد بمونه تا فرصت مطالعه داشته باشن .بخدا این بچه های یازدهم دوازدهم برای امتحانات نهایی بل توجه به شرایط کشور خیلی استرس دارن
واقعا دیگه حرفی برای گفتن نیست ما یازدهم ها که اصلا نهایی ندادیم امسال باید کل کتاب ها رو نهایی بدیم این مشکلی نیست.
ولی چرا دارید هر روز ی تاریخ می دید که چی بشه آخر؟!
ولی چرا دارید هر روز ی تاریخ می دید که چی بشه آخر؟!
چرا اول اعلام کردید ۲۱ الان میگین ۱۳؟؟ ما بر اساس اعلام قبلیتون برنامه ریزی کردبم😐
خواهشا از همون ۲۱ شروع کنید چقدر دیگه قداره دانش اموزان استرس بکشن اخه
خواهشا از همون ۲۱ شروع کنید چقدر دیگه قداره دانش اموزان استرس بکشن اخه
چرا این کارو میکنین با دانشگاه آموزا مگه مسخره شماییم ما اول گفتین 21 ام شروع میشه واقعا متاسفم واسه تصمیم گیری ضعیفتون
سلام
هنوز از الان تا همون ۱۳ تیرماه هم بیش از یکماه وقت داریم مگه میخواهیم چکار کنیم
بچه های پایه ششم باید ۱۵ روز دیه در سراسر کشور امتحان سمپاد بدهتد خودمون که سن مان دوبرابر این نخبگان کوچولو است غر نمی زنند بهانه جنگ و شرایط و .... در نمی اورند. کدوم جنگ؟ دو ماهه تموم شده الکی کشور و مملکت تعطلیل شده...
ولله بالله همش بهانه است. شما که به بهانه جنگ خود بخود بیش از یکماه امتحان کنکور عقب افتاد؛ در واقع وقت بیشتری داشتید برای خواتدن..
هنوز از الان تا همون ۱۳ تیرماه هم بیش از یکماه وقت داریم مگه میخواهیم چکار کنیم
بچه های پایه ششم باید ۱۵ روز دیه در سراسر کشور امتحان سمپاد بدهتد خودمون که سن مان دوبرابر این نخبگان کوچولو است غر نمی زنند بهانه جنگ و شرایط و .... در نمی اورند. کدوم جنگ؟ دو ماهه تموم شده الکی کشور و مملکت تعطلیل شده...
ولله بالله همش بهانه است. شما که به بهانه جنگ خود بخود بیش از یکماه امتحان کنکور عقب افتاد؛ در واقع وقت بیشتری داشتید برای خواتدن..
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ثنا| |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خسته| |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دانش آموز| |
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
در ضمن تو ۲۴ سالته دو برابر شیشمی هایی ما ۱۷ سالمونه
حنام| |
۰۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اره صد ساله پشت کنکوره چه ایرادی داره؟
همین که شهامت داشته پشتش بمونه یعنی هدف داره، شما پشت کنکور نبودی ببینی چقدر سخته وگرنه هیچ وقت این حرفو نمیزدی
این آقا هم نظرشو گفت.. به نظرهم احترام بزاریم دانش آموز جان!
ناشناس| |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دوم اونا الان یک هفته هست که امتحاناتشون تموم شده
سوم امتحان نهایی ندادند و امتحان آنلاین بوده
چهارم نتیجه امتحانات و همچنین سمپاد هیچ تاثیری در ایندشون
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