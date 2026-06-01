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زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: امتحانات نهایی احتمالا بین ۱۳ تا ۲۱ تیر برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۹۹
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12552 بازدید
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۳۱
زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا کاظمی گفت: تاریخ قطعی برگزاری این امتحانات بعد از تایید مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییری در اصل برگزاری این آزمون‌ها وجود ندارد.

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علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دانش آموزان امتحانات مدارس امتحانات نهایی امتحانات حضوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
احتمالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
دانش آموز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
33
پاسخ
۱۳ تا ۲۱ تیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا با روان ما بازی میکنین؟؟؟
چرا از مرداد برگزار نمیکنین؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
عزیزم تو هشت روز که نمیشه امتحان داد تعداد کتابا بیشتره ضمنا فرجه ای هم بینش وجود نداره
دانش آموز
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
معلومه که تو ۸ روز نمیشه ۱۰ تا امتحان بدیم!!!!!!!!
منظور من اینه که باید از یک مرداد برگزار بشه مثلا تا ۲۸ مرداد ادامه داشته باشه،بعدشم مثلا ۱۳ شهریور کنکور برگزار
..کنن
واقعا نیم سال دوم درس ها قشنگ تو آزمونا معلومه که چقدر ضعیفیم اونم بخاطر همین شرایط دی به بعد و جنگو...حداقل یه تایم اضافه تر بدن بتونیم با کلاسای انلاین جبران کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
منظورشون از این بازه زمانی شروع امتحاناس
یعنی یکی از این روزا رو برای شروع انتخاب میکنن
حالا شروعش یا ۱۳ ، یا ۱۴ ، یا ... شایدم ۲۱
هر روز یه تصمیم گرفته میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
41
پاسخ
آموزش مجازی آزمون مجازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
42
پاسخ
علت این همه لجاجت و بازی با روان دانش آموزان چیست تابناک منتشر کنید لطفا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
43
پاسخ
لطفا این قدر با روان این بچه ها بازی نکنید همون تاریخ که اعلام کردید ۲۱ تا ا۱۵ مرداد بمونه تا فرصت مطالعه داشته باشن .بخدا این بچه های یازدهم دوازدهم برای امتحانات نهایی بل توجه به شرایط کشور خیلی استرس دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
واقعا دیگه حرفی برای گفتن نیست ما یازدهم ها که اصلا نهایی ندادیم امسال باید کل کتاب ها رو نهایی بدیم این مشکلی نیست.
ولی چرا دارید هر روز ی تاریخ می دید که چی بشه آخر؟!
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
32
پاسخ
چرا اول اعلام کردن از ۲۱, تیر الان شده بازه ۱۳تا۲۱ تیر یعنی چی!؟
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
31
پاسخ
چرا اول اعلام کردید ۲۱ الان میگین ۱۳؟؟ ما بر اساس اعلام قبلیتون برنامه ریزی کردبم😐
خواهشا از همون ۲۱ شروع کنید چقدر دیگه قداره دانش اموزان استرس بکشن اخه
..
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
31
پاسخ
چرا این کارو میکنین با دانشگاه آموزا مگه مسخره شماییم ما اول گفتین 21 ام شروع میشه واقعا متاسفم واسه تصمیم گیری ضعیفتون
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
43
10
پاسخ
سلام
هنوز از الان تا همون ۱۳ تیرماه هم بیش از یکماه وقت داریم مگه میخواهیم چکار کنیم
بچه های پایه ششم باید ۱۵ روز دیه در سراسر کشور امتحان سمپاد بدهتد خودمون که سن مان دوبرابر این نخبگان کوچولو است غر نمی زنند بهانه جنگ و شرایط و .... در نمی اورند. کدوم جنگ؟ دو ماهه تموم شده الکی کشور و مملکت تعطلیل شده...
ولله بالله همش بهانه است. شما که به بهانه جنگ خود بخود بیش از یکماه امتحان کنکور عقب افتاد؛ در واقع وقت بیشتری داشتید برای خواتدن..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شما در موقع جنگ تونستید بخونید ؟؟؟
ثنا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بچه های سمپاد به قول خودتون پایه ششم هستند،اینده و زندگیشون به این آزمون بستگی نداره!کافر همه را به کیش خود پندارد،شما اگر خودت اعتراض رو بهونه میبینی چون خودت اینطور هستی دلیلی نمیشه بقیه هم همین باشن،کسی حرف از کنسلی و صد سال عقب افتادن نزد،ولی نمیشه هربار یه تاریخ اعلام بشه انگار بازیه،وقتی انقدر ادعای مسئولیت و توانایی دارن پس نباید هر روز که .از خواب بیدار میشن تاریخ جدید بدن
خسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
یعنی الان جدی جدی داری امتحانات کلاس ششم رو با امتحانات نهایی دوازدهم با تاثیر مستقیم 60 درصدی روی کل سرنوشتمون مقایسه میکنی؟ شوخی میکنی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
بیش از یک ماه منظورت یک ماه و یک روزه؟
دانش آموز
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
محمد شما لحن کامنتت چهل به بالاست ما ها دانش آموزیم عقبیم از نیمسال دوم ، مثل جنابعالی نیستیم که صد سال پشت کنکوره و بخاطر بهانه هاش عقب مونده از همه چی.
در ضمن تو ۲۴ سالته دو برابر شیشمی هایی ما ۱۷ سالمونه
حنام
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
:)از لحن شماهم مشخصه احترام به بزرگترو بلد نیستی
اره صد ساله پشت کنکوره چه ایرادی داره؟
همین که شهامت داشته پشتش بمونه یعنی هدف داره، شما پشت کنکور نبودی ببینی چقدر سخته وگرنه هیچ وقت این حرفو نمیزدی
این آقا هم نظرشو گفت.. به نظرهم احترام بزاریم دانش آموز جان!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اول از همه یک بچه کلاس ششمی به اندازه ای که ما درگیر اخبار شدیم درگیر اخبار نشدند
دوم اونا الان یک هفته هست که امتحاناتشون تموم شده
سوم امتحان نهایی ندادند و امتحان آنلاین بوده
چهارم نتیجه امتحانات و همچنین سمپاد هیچ تاثیری در ایندشون
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