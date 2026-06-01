زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا کاظمی گفت: تاریخ قطعی برگزاری این امتحانات بعد از تایید مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم طبق برنامه برگزار می‌شود و هیچ‌گونه تغییری در اصل برگزاری این آزمون‌ها وجود ندارد.