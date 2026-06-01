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بخشایش در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکا نتانیاهو را وادار به عقب‌نشینی در لبنان خواهد کرد / شاهد درگیری جدید نخواهیم بود

عضو کمیسیون امنیت مجلس گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که آمریکا در نهایت برای جلوگیری از گسترش جنگ در لبنان وارد عمل خواهد شد و احتمال عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از تهدیدات اخیر بیش از آغاز یک جنگ فراگیر در منطقه است.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۹۸
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7653 بازدید
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۲۲

آمریکا نتانیاهو را وادار به عقب‌نشینی در لبنان خواهد کرد / درگیری جدید در منطقه بعید است

به گزارش تابناک، به دنبال نقض آتش بس مکرر و  شرارت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و تهدید به بمباران ضاحیه و بیروت در لبنان، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.

با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.»

در همین زمینه احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در همین زمینه اظهار کرد: در پی افزایش تنش‌ها در لبنان و تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه و بیروت، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک تأکید کرد که آمریکا تمایلی به گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه ندارد و به احتمال زیاد برای جلوگیری از تشدید بحران، بر رژیم صهیونیستی جهت توقف حملات فشار خواهد آورد.

آمریکا تمایل ندارد همزمان با دیپلماسی شاهد آغاز جنگ در لبنان باشد

یکی از موضوعات مهم برای آمریکایی‌ها، جلوگیری از بحرانی شدن شرایط منطقه و به ویژه مسئله تنگه هرمز است. از همین رو، آمریکا تمایل ندارد همزمان با پیگیری مسیر دیپلماسی، شاهد آغاز یک جنگ گسترده در لبنان باشد.

وی با اشاره به روند مذاکرات و تفاهمات اخیر میان ایران و آمریکا گفت: واشنگتن در ماه‌های گذشته علاقه‌مند به دستیابی به یک تفاهم با تهران بوده و یکی از موضوعات مهم برای آمریکایی‌ها، جلوگیری از بحرانی شدن شرایط منطقه و به ویژه مسئله تنگه هرمز است. از همین رو، آمریکا تمایل ندارد همزمان با پیگیری مسیر دیپلماسی، شاهد آغاز یک جنگ گسترده در لبنان باشد.

آمریکا برای جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل به اسرائیل فشار می‌آورد

بخشایش افزود: رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر تلاش کرده با افزایش حملات و فشارهای میدانی علیه حزب‌الله، دستاوردی برای خود ایجاد کند، اما تجربه نشان داده است که چنین اقداماتی لزوماً به نتایج مورد انتظار تل‌آویو منجر نمی‌شود. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود آمریکا برای جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل، فشارهای خود بر کابینه نتانیاهو را افزایش دهدآمریکا نتانیاهو را وادار به عقب‌نشینی در لبنان خواهد کرد / شاهد درگیری جدید نخواهیم بود

ایران به صراحت اعلام کرده که در برابر نقض آتش بس بی‌تفاوت نیست

وی در خصوص هشدار اخیر قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که در برابر هرگونه گسترش تجاوزات و نقض آتش‌بس بی‌تفاوت نخواهد بود. هشدار درباره تخلیه شهرک‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی نیز در همین چارچوب و با هدف بازدارندگی صادر شده است.

  • عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که آمریکا در نهایت برای جلوگیری از گسترش جنگ در لبنان وارد عمل خواهد شد و احتمال عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از تهدیدات اخیر بیش از آغاز یک جنگ فراگیر در منطقه است؛ هرچند تحولات میدانی روزهای آینده در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود.

به گزارش تابناک، بعد از هشدار جمهوری اسلامی ایران به هرگونه شرارت از سوی رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان، ترامپ اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به بیروت متوقف شده است.

رئیس جمهور آمریکا گفت: من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با بی‌بی نتانیاهو، نخست اسرائیل، داشتم و هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه باشد، از قبل بازگردانده شده است. به همین ترتیب، از طریق نمایندگان عالی رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازی‌ها متوقف شود - اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Sweden
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
42
پاسخ
پرفسور
اینها همش بازی هست دیر یا زود جنگ شدیدتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
14
33
پاسخ
ایران باید مذاکرات با آمریکا رو تا عقب نشینی کامل اسراییل تا پشت مرزهای لبنان ، متوقف کنه . حداقل فایده ی این کار اینه که دست آمریکا رو میشه که آیا واقعا دنبال مصالحه است و یا قصد وقت کشی داره .
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
41
پاسخ
هیچ کشوری جلوی اسرائیل را نمیگیرد فقط قدرت نظامی
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
26
22
پاسخ
تیر خدا رها میشه ، نتان یابو فنا میشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
9
29
پاسخ
قمارباز الان فقط میخواد اورانیوم بگیره خیالش راحت بشه بعدش به هیچکی رحم‌نمیکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شک نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
7
34
پاسخ
صلح از طریق قدرت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
10
پاسخ
وقتی یک سال پیش نتانیاهو پای ترامپ را به درگیری با ایران باز می کرد باید می دانست آمریکا همانطور که تسلیحات خود را وارد میدان می کند ، محدودیت های خود را نیز آویزانِ اسرائیل خواهد کرد . تا یک سال پیش چه کسی فکر می کرد قیمت نفت و سهام والستریت قرار است روی تصمیمات اسرائیل اثرگذار باشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
19
پاسخ
این کارت دست ترامپ هست و هر وقت بخواد ،بر میداره،،فشار ثابت میماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
52
پاسخ
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بجای اینکه در منزل بنشینند و راجع به شکست ترامپ مقاله بنویسند، بهتر است شجاعانه در محل کار خود در بهارستان حاضر شوند و درر آنجا فکری به حال این گرانی وحشتناک و باور نکردنی بکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
14
17
پاسخ
ترامپ قاتل: از نتانیاهو خواستم حمله به ضاحیه جنوبی را متوقف کند و حزب الله هم شلیک نکند!؟
پی نوشت:
آقای شعام!
حدود ۲۰درصد لبنان بعد از آتش بس به اشغال صهیون در آمد!
اگر امشب در پاسخ به ترامپ که از ترس پاسخ ایران مانع حمله به ضاحیه شد، خروج صهیون از لبنان را شرط عدم پاسخ ایران به اسقاطیل اعلام نکنید دست حزب الله را برای اخراج صهیون از لبنان بستید!
در عزمتان تردید نکنید!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
این اسرائیل است که به امریکا دستور میده نه برعکس
توهنات نباف
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