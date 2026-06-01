آمریکا نتانیاهو را وادار به عقبنشینی در لبنان خواهد کرد / شاهد درگیری جدید نخواهیم بود
به گزارش تابناک، به دنبال نقض آتش بس مکرر و شرارتهای رژیم صهیونیستی در منطقه و تهدید به بمباران ضاحیه و بیروت در لبنان، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیهای اعلام کرد: «نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار میدهیم اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.»
در همین زمینه احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در همین زمینه اظهار کرد: در پی افزایش تنشها در لبنان و تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه و بیروت، یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار تابناک تأکید کرد که آمریکا تمایلی به گسترش دامنه درگیریها در منطقه ندارد و به احتمال زیاد برای جلوگیری از تشدید بحران، بر رژیم صهیونیستی جهت توقف حملات فشار خواهد آورد.
آمریکا تمایل ندارد همزمان با دیپلماسی شاهد آغاز جنگ در لبنان باشد
وی با اشاره به روند مذاکرات و تفاهمات اخیر میان ایران و آمریکا گفت: واشنگتن در ماههای گذشته علاقهمند به دستیابی به یک تفاهم با تهران بوده و یکی از موضوعات مهم برای آمریکاییها، جلوگیری از بحرانی شدن شرایط منطقه و به ویژه مسئله تنگه هرمز است. از همین رو، آمریکا تمایل ندارد همزمان با پیگیری مسیر دیپلماسی، شاهد آغاز یک جنگ گسترده در لبنان باشد.
آمریکا برای جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل به اسرائیل فشار میآورد
بخشایش افزود: رژیم صهیونیستی در هفتههای اخیر تلاش کرده با افزایش حملات و فشارهای میدانی علیه حزبالله، دستاوردی برای خود ایجاد کند، اما تجربه نشان داده است که چنین اقداماتی لزوماً به نتایج مورد انتظار تلآویو منجر نمیشود. به همین دلیل پیشبینی میشود آمریکا برای جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل، فشارهای خود بر کابینه نتانیاهو را افزایش دهد
ایران به صراحت اعلام کرده که در برابر نقض آتش بس بیتفاوت نیست
وی در خصوص هشدار اخیر قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که در برابر هرگونه گسترش تجاوزات و نقض آتشبس بیتفاوت نخواهد بود. هشدار درباره تخلیه شهرکهای شمالی سرزمینهای اشغالی نیز در همین چارچوب و با هدف بازدارندگی صادر شده است.
- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: برآوردها حاکی از آن است که آمریکا در نهایت برای جلوگیری از گسترش جنگ در لبنان وارد عمل خواهد شد و احتمال عقبنشینی رژیم صهیونیستی از تهدیدات اخیر بیش از آغاز یک جنگ فراگیر در منطقه است؛ هرچند تحولات میدانی روزهای آینده در این زمینه تعیینکننده خواهد بود.
به گزارش تابناک، بعد از هشدار جمهوری اسلامی ایران به هرگونه شرارت از سوی رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان، ترامپ اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به بیروت متوقف شده است.
رئیس جمهور آمریکا گفت: من تماس تلفنی بسیار سازندهای با بیبی نتانیاهو، نخست اسرائیل، داشتم و هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه باشد، از قبل بازگردانده شده است. به همین ترتیب، از طریق نمایندگان عالی رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازیها متوقف شود - اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها نیز به اسرائیل حمله نکنند.
پی نوشت:
آقای شعام!
حدود ۲۰درصد لبنان بعد از آتش بس به اشغال صهیون در آمد!
اگر امشب در پاسخ به ترامپ که از ترس پاسخ ایران مانع حمله به ضاحیه شد، خروج صهیون از لبنان را شرط عدم پاسخ ایران به اسقاطیل اعلام نکنید دست حزب الله را برای اخراج صهیون از لبنان بستید!
در عزمتان تردید نکنید!
توهنات نباف