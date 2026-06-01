سازمان اطلاعات سپاه با هشدار به دشمن صهیونیستی اعلام کرد: ایران عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.

به گزارش تابناک، سازمان اطلاع سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

جمهوری اسلامی ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.