هشدار اطلاعات سپاه: هرکه باد بکارد، طوفان درو میکند
سازمان اطلاعات سپاه با هشدار به دشمن صهیونیستی اعلام کرد: ایران عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار میدهد.
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به گزارش تابناک، سازمان اطلاع سپاه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
جمهوری اسلامی ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار میدهد.
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