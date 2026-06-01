شهادت دو جوان بسیجی در قم هنگام انجام مأموریت
به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی از بسیجیان استان قم، در حین انجام مأموریت در یکی از موقعیتهای نظامی این استان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
این دو بسیجی جوان که همواره در مسیر دفاع از نظام اسلامی و صیانت از ایران اسلامی حضوری داوطلبانه و مسئولانه داشتند، در جریان مأموریت محوله به شهادت رسیدند و نام خود را در زمره خادمان و مدافعان این مرز و بوم ثبت کردند.
شهادت این دو جوان مؤمن و انقلابی، بار دیگر جلوهای از روحیه ایثار، فداکاری و آمادگی نیروهای بسیجی برای انجام وظایف و مأموریتهای محوله در عرصههای مختلف را به نمایش گذاشت.
شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی از جمله بسیجیانی بودند که با انگیزه خدمت و دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی در صحنه حضور داشتند و در مسیر انجام مأموریت به مقام والای شهادت دست یافتند
شهادت این دو بسیجی جوان در حین انجام مأموریت، برگ دیگری از دفتر افتخارات فرزندان این استان در مسیر خدمت، ایثار و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
مراسم تشییع و خاکسپاری این دو شهید گرانقدر در روزهای آینده برگزار خواهد شد.