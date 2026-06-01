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هشدار اسرائیل به ساکنان ضاحیه جنوبی

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری، از ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت خواست این منطقه را تخلیه کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۷۱
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هشدار اسرائیل به ساکنان ضاحیه جنوبی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری، از ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت خواست این منطقه را تخلیه کنند. این هشدار در آستانه احتمال حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی صادر شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ساکنان ضاحیه بیروت را تهدید کرد و از آنها خواست که برای حفظ جان خود این منطقه را تخلیه کنند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر حزب الله به حملات موشکی به شهرهاو شهرک‌های اسرائیل ادامه دهد، ارتش با هدف قرار اهدافی در ضاحیه بیروت واکنش نشان خواهد داد.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی مدعی شد: ارتش اسرائیل هم اکنون در حال آماده سازی فهرستی گسترده از اهداف، پیش از آغاز حملات خود به ضاحیه جنوبی بیروت است. اهدافی که برای حمله به آنها برنامه ریزی می‌شود در سه دسته قرار می‌گیرند:

«اهداف انسانی» که شامل فهرستی طولانی از فرماندهان و مسئولان حزب الله و در رأس آنها شیخ نعیم قاسم دبیرکل این جنبش می‌شود.

«زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل» که شامل مقر‌های فرماندهی حزب الله و مراکز تماس و کنترل می‌شود. ارتش اسرائیل قصد دارد با هدف قرار دادن این مقرها، زنجیره فرماندهی و کنترل حزب الله را قطع کند. مقامات اسرائیلی معتقدند فرماندهان حزب الله مستقر در مقر‌های خود در ضاحیه جنوبی و بقاع، دستور‌ها را به مقر‌های نزدیک به خط مقدم در شهر‌های صور و صیدا منتقل می‌کنند تا علیه اسرائیل اقدام کنند.

«انبار‌های سلاح و مراکز فناوری» که شامل انبار‌های سلاح و موشک، آپارتمان‌های مسکونی که در آنها موشک‌های مختلف پنهان شده است و انبار‌های نگهداری پهپاد‌ها و آزمایشگاه‌ها و سامانه‌های فناوری محور می‌شود که حزب الله در عملیات نظامی خود از آنها استفاده می‌کند.

منبع مذکور ادعا کرد: هنوز گستردگی مجوزی که مقامات سیاسی به ارتش داده‌اند مشخص نیست و معلوم نیست حملات اسرائیل، محدود و نمادین خواهد بود یا عملیات نظامی گسترده برای وارد کردن آسیب گسترده به مراکز قدرت حزب الله در لبنان اجرا خواهد شد.

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