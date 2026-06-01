مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد؟/ ترامپ: ایران به ما نگفته مذاکره را متوقف کرده است
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در روزهای اخیر در کنار نقض آتش بس از سوی آمریکا و تجاوز به جنوب ایران، تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی بر جنوب لبنان نیز مذاکرات ایران و آمریکا را تحت فشار گذاشته است.
متعاقب تجاوز آمریکا و اسرائیل و شروع جنگ ۴۰ روزه با ایران و درگیر شدن حزب الله لبنان، شاهد تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان بودیم.
این تشدید در حالی بود که میانجیگران درصدد فراهم کردن زمینه آتش بس میان ایران و آمریکا بودند. با فشار نسبی آمریکا و کاهش تنش در جبهه لبنان، آتش بس برقرار و متعاقبا زمینه مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان فراهم شد.
چراغ سبز آمریکا
با وجود تصریح در شمول آتش بس لبنان ذیل آتش بس ایران و آمریکا و تأکید «شهبار شریف» نخست وزیر پاکستان بر این موضوع، اما رژیم صهیونیستی این موضوع را نادیده گرفته و آنگونه که رسانههای اسرائیلی هم به آن پرداختهاند با چراغ سبز آمریکا به تداوم تجاوزات خود در جنوب لبنان ادامه داده است.
در این راستا، روزنامه جروزالم پست افشا کرده که مقامات اسرائیلی تأییدیههای لازم را برای گسترش عملیات خود علیه لبنان از آمریکا دریافت کردهاند.
این در حالی است که مذاکرات مسئولان اسرائیلی و لبنانی و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ در لبنان همچنان در جریان است.
این رسانه صهیونیستی به نقل از یکی از مقامات آمریکایی نوشته که ایالات متحده «انتظار ندارد اسرائیل حملات مستمر یک سازمان تروریستی به غیرنظامیان خود را تحمل کند.»
این مقام بدون اشاره به تجاوزات مداوم و سهمگین اسرائیل علیه لبنان، توپ را در زمین حزبالله انداخته و گفته که «سریعترین راه برای کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان در هر دو طرف، توقف فوری حملات حزبالله است.»
امروز بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترکی اعلام کردند که به ارتش رژیم صهیونیستی دستور حمله به اهدافی در ضاحیه جنوبی بیروت را دادهاند.
تصمیم جدید نتانیاهو تنها چند ساعت پس از آن اتخاذ شد که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی سیطره بر قلعه راهبردی الشقیف (قلعه بوفور) شد؛ منطقهای که برای اسرائیل تنها یک موقعیت نظامی نیست، بلکه بار نمادین و تاریخی نیز دارد.
اشغال قلعه تاریخی «شقیف»
قلعه الشقیف که بر ارتفاعات مشرف بر جنوب لبنان قرار گرفته، یکی از مهمترین نقاط راهبردی منطقه به شمار میرود. رژیم صهیونیستی در جریان اشغال لبنان در سال ۱۹۸۲ این قلعه را تصرف کرد، اما در سال ۲۰۰۰ و پس از شکست در برابر مقاومت لبنان مجبور به عقبنشینی از آن شد.
نتانیاهو در سخنانی که به مناسبت اعلام گسترش عملیات ایراد کرد، با اشاره به بازگشت نیروهای اسرائیلی به این منطقه گفت: «امروز به الشقیف بازگشتهایم؛ متحدتر و قویتر از گذشته.»
اظهارات نتانیاهو نشان میدهد که تلآویو تلاش دارد بازگشت به الشقیف را به عنوان یک دستاورد نمادین برای افکار عمومی اسرائیل معرفی کند؛ دستاوردی که یادآور اشغال جنوب لبنان در دهههای گذشته است.
«باراک راوید» خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی در این زمینه گفته است: تلاش ناموفق روبیو برای آتشبس در لبنان میتواند واشنگتن را وادار کند تا به اسرائیل اجازه دهد به اهدافی در بیروت حمله کند.
در این راستا، ارتش اشغالگر اسرائیل روز گذشته از تسلط بر قلعه تاریخی «شقیف» (قلعه بوفور) با عبور از رود لیتانی در جنوب لبنان خبر داده بود.
قلعهای مستقر در یک بلندی که به گفته ارتش اسرائیل امکان نظارت بر مناطق وسیعی از منطقه جنوب لبنان را به او میدهد.
طبق گزارش منابع اسرائیلی، تاکنون حدود ۶۰ روستا و شهرک و شهر در جنوب لبنان به اشغال ارتش اسرائیل درآمده است، تمامی ساکنان آنها مجبور به فرار به سمت مناطق شمالی شدهاند و منابع اسرائیلی میگویند ارتش این رژیم قصد دارد برخی روستاها را به گونهای از بین ببرد که دیگر جایی برای بازگشت خانوادهها وجود نداشته باشد.
ارتش اسرائیل روز گذشته بار دیگر به ساکنان مناطق واقع در جنوب رود زهرانی ــ که حدود ۴۰ کیلومتر با مرز فلسطین اشغالی فاصله دارد ــ دستور تخلیه صادر کرد که بیش از ۲۰۰ شهر، شهرک و روستای جنوب لبنان را در بر میگیرد که به معنای ایجاد یک موج بیسابقه آوارگی در جنوب لبنان است.
در این میان پنج لشکر متشکل از دهها هزار نیروی اشغالگر در این مناطق مستقر شدهاند و مساحت تقریبی منطقه تحت اشغال حدود ۵۷ کیلومتر مربع برآورد میشود که معادل حدود پنج و نیم درصد از خاک لبنان است. عمق این منطقه معمولاً بین پنج تا ده کیلومتر از خط مرزی است، اما در برخی نقاط به رودخانه لیتانی و ارتفاعات بوفور (۱۵ کیلومتری مرز) نیز رسیده است.
مجموع این تحولات موجب شده است که برخی از خطر احتمالی اشغال کامل جنوب لبنان سخن بگویند.
هرچند آنطور که از منابع اسرائیلی بر میآید، ارتش اسرائیل قصد ندارد همانند سالهای پیش از ۲۰۰۰ دهها پایگاه در این مناطق ایجاد کند یا برای مدت طولانی در منطقه بماند، چرا که از تکرار تجربه شکست خود به دست مقاومت و بیرون راندنش از لبنان در آن سال واهمه دارد.
همچنین قرار شده است که نیروهای اسرائیلی به شکل عمده در حال تحرک باشند و کمتر در نقطهای متمرکز شوند؛ بنابراین هدف اصلی بمباران حداکثری، نابودی زیرساختها و آنطور که ادعا شده است ایجاد «بازدارندگی» جهت توقف حملات به شمال فلسطین اشغالی است؛ در این میان نگرانیها درباره تبدیل شدن این منطقه به الگویی مشابه نوار غزه افزایش یافته است.
همین موضوع باعث شده تا ایران یکپارچگی جبههها را در زمینه آتش بس یادآور شود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی درصدد تفکیک جبههها است و میخواهد موضوع لبنان جدا از موضوع آتش بس ایران و آمریکا لحاظ شود.
واکنش مقامات ایرانی
در این راستا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نقض مکرر آتشبس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایتهای سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگرانکننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شده است.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز امروز (دوشنبه) یازدهم خردادماه گفته است: آتشبس بین ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، محسوب میشود.
وی افزود: نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس نوشت: ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.
پیش از این نیز اسماعیل سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران آتشبس در لبنان را بخش لاینفک هرگونه آتشبس و توافق نهایی برای خاتمه جنگ خواند و گفت: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، خودمان را متعهد میدانیم که از هر اقدامی که برای کمک به لبنان و مقاومت لبنان در برابر تعرض و تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی بتوانیم انجام دهیم، حتماً دریغ نکنیم.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسل کش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتشبس است. هر انتخابی، هزینهای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد. همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.
در این راستا، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، این رژیم را متجاوز و کودککش توصیف کرد و گفت: تلآویو با سوءاستفاده از فضای آتشبس، خاک لبنان را هدف تجاوز قرار داده و هزاران شهروند بیگناه را به خاک و خون کشیده است.
وی با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال این تحولات تأکید کرد: برخی دولتهای غربی یا سکوت را برگزیدهاند یا به حمایت از این اقدامات ادامه میدهند. شکارچی هشدار داد که تداوم جنایات وحشیانه علیه مردم لبنان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود. موضعی که نشاندهنده افزایش سطح هشدارهای امنیتی تهران نسبت به تحولات میدانی لبنان است.
به گزارش تابناک، در خصوص تشدید تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و تصرف قلعه الشقیف که علاوه بر اهمیت استراتژیک پیامهای تاریخی نیز دارد در راستای کاهش فشار داخلی از سوی منتقدان در آستانه انتخابات پارلمانی (کنست) این رژیم است.
از سوی دیگر در آستانه تفاهم احتمالی آمریکا و اسرائیل درصدد هستند تا با تحویل زمین سوخته در جنوب لبنان، دست ایران را ضعیف کنند و معادلات جدیدی را در مذاکرات و لبنان حاکم کنند.
تغییر پیش نویس تفاهم نامه ایران و آمریکا توسط ترامپ میتواند به منظور خرید زمان برای تداوم تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان ارزیابی شود.
از طرف دیگر نتانیاهو که از توافق احتمالی ایران و آمریکا خرسند نیست در تلاش است این مذاکرات را به نتیجه دلخواه خود یعنی شروع درگیری مجدد بکشاند.
در این زمینه روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشته است: توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با ایران امضا کند، ممکن است اسرائیل را در وضعیت بدتری قرار دهد.
این رسانه صهیونیستی از تحقق نیافتن اهداف جنگی واشنگتن و تل آویو خبر داد و نوشت: نظام ایران همچنان پابرجاست، حزبالله لبنان همچنان به اسرائیل ضربه میزند و توافق احتمالی میان آمریکا و ایران میتواند راه احیای قدرت جمهوری اسلامی را هموار کند.
هاآرتص در عین حال، روند پیشرفت مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن را کند ارزیابی کرد و نوشت: روند مذاکرات همچنان با کندی پیش میرود و هیجان منطقه برای رسیدن به صلح ممکن است بار دیگر به امیدی واهی تبدیل شود.
توقف تبادل پیام با آمریکا از سوی ایران
به گزارش تابناک، در خصوص تاثیر تشدید درگیری در جبهه لبنان و تاکید مقامات ایرانی بر آتش بس در همه جبهه ها، به نظر میرسد نقش آتش بس در لبنان مذاکرات ایران و آمریکا را در شرایط پیچیدهای قرار داده است.
حتی برخی رسانههای داخلی از جمله تسنیم اعلام کردهاند: با توجه به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش شرطهای آتشبس بوده است و هم اینک این آتشبس در همه جبههها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکرهکننده ایرانی «گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف میکند.
«توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ضرورت عقبنشینی کامل رژیم از مناطق اشغال شده در لبنان توسط مسئولان و مذاکرهکنندگان ایرانی مورد تاکید قرار گرفته و تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود، گفتگویی در کار نخواهد بود.»
همچنین بر اساس این گزارش، جبهه مقاومت و ایران عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز، و فعال کردن سایر جبههها از جمله تنگه بابالمندب، به منظور تنبیه صهیونیستها و حامیانش در دستور کار قرار دادهاند.
ترامپ: ایران به ما نگفته مذاکره را متوقف کرده است
در واکنش به خبر توقف تبادل پیام از سوی ایران، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت ایران اطلاع نداده است که تبادل پیام با آمریکا را متوقف کرده است.
رئیسجمهور آمریکا در گفتوگوی تلفنی به شبکه خبری انبیسی گفت ایرانیها در مذاکره بهتر از جنگ هستند «اما ما را از این موضوع مطلع نکردهاند.»
رئیسجمهور آمریکا گفت: «این به آن معنا نیست که ما شروع کنیم به بمباران آنجا» اما «محاصره را ادامه میدهیم.»
او همچنین گفت: «اگر راستش را بخواهید فکر میکنم زیاد حرف زدهایم. فکر میکنم سکوت کردن خیلی خوب است و میتواند مدت طولانی ادامه داشته باشد.»