ایران در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا

عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره‌ کننده ایران گفت: پیشنهاد مکتوب جدید آمریکا که از طریق میانجی‌ها به تهران ارسال شده، هنوز در کمیته ۶ نفره و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سعید آجرلو، عضو تیم رسانه‌ای هیأت مذاکره‌کننده، با اشاره به آخرین تحولات مذاکرات، از بررسی پیشنهاد مکتوب جدید آمریکا در نهاد‌های عالی تصمیم ساز کشور خبر داد و گفت که هنوز پاسخی به این پیشنهاد داده نشده است.

آجرلو با اشاره به دریافت متن جدید از سوی آمریکا از طریق واسطه ها، اظهار داشت: پیشنهاد ارسالی جدید آمریکا در کمیته ۶ نفره و شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. از طریق میانجی‌ها متنی به ایران ارسال شده ولی هنوز پاسخی به پیشنهاد جدید آمریکا نداده‌ایم.

وی با بیان اینکه احتمال تغییرات بیشتر از سوی آمریکایی‌ها وجود دارد، افزود: ممکن است آمریکایی‌ها ویرایش‌های دیگری هم در متن انجام دهند و وارد گفتگوی دیگری در مورد متن مکتوب شویم.

عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده تأکید کرد: رفع نگرانی‌های ایران، شرط اصلی پاسخ به این پیشنهاد است. ما به دلیل اینکه نگرانی‌هایی داریم هنوز پاسخی به متن جدید آمریکا ارسال نکردیم و باید نگرانی‌های ما رفع شود تا بتواند عوایدی از مذاکرات نصیب ما شود.