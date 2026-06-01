آخرین شروط ترامپ برای ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که ایران با اعلام کرده که در این مقطع در مورد مسائل هستهای خود مذاکره نخواهد کرد، فاکسنیوز از مطالبههای هستهای آمریکا خبر داده است.
براساس گزارش این رسانه، «ایران باید بپذیرد که هرگز سلاح هستهای یا بمب نخواهد داشت.» علاوه بر این، شرط دیگر واشنگتن این است که «ذخایر اورانیوم غنیشده ایران(غبار هستهای) هم توسط ایالات متحده شناسایی و نابود خواهد شد.»
به گفته فاکسنیوز، باز شدن «فوری» تنگه هرمز بدون دریافت عوارض و مینروبی مینهای تنگه هرمز توسط ایران از دیگر مطالبههای واشنگتن است. این رسانه افزوده که در مقابل، آمریکا متعهد میشود که محاصره دریایی را بردارد.
در روزهای اخیر، گمانهزنیهای متعددی در مورد مفاد «یادداشت تفاهم» ایران و آمریکا مطرح شده است. آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، جزئی از اصلیترین خواستههای تهران مطرح شده است. علاوه بر این، برداشتن تحریمهای نفتی و همچنین حفظ کنترل تنگه هرمز توسط ایران از جمله دیگر مواردی است که در برخی رسانهها مطرح شده است.
پایان جنگ در تمامی جبههها هم از شرایط اصلی ایران است؛ با این حال اسرائیل در روزهای اخیر با تجاوزات شدید علیه لبنان، هم آتشبس را نقض کرده و هم در مسیر به نتیجه رسیدن توافق ایران و آمریکا مانع ایجاد کرده است. به اذعان رسانههای اسرائیلی، واشنگتن اجازه این حملات را برای اسرائیل صادر کرده است.
در حال حاضر، به گفته مقامات ایرانی، هنوز گفتگوها و اصلاحات متن پیشنویس توافق از سوی دو طرف ادامه دارد. ایران همچنان با سوءظن و «بیاعتمادی» این مسیر را پیگیری میکند.